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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Уфа
Краснодар-2 - Уфа: обзор матча 09 апреля 2023
Краснодар-2
09.04.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
65'
Д. Кокоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Уфа
Желтая карточка
И. Дэвид Ндука
90'
88'
Желтая карточка
А. Погосов
Замена
Р. Защепкин
️️️️
В. Самко
82'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
Д. Карпов
82'
76'
Замена
А. Мухин
️️️️
А. Сухов
76'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
А. Голубев
71'
Желтая карточка
А. Сухов
71'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
Д. Емельянов
68'
Желтая карточка
А. Хугаев
ГОЛ! 1:0!
Д. Кокоев
65'
60'
Замена
Д. Ахатов
️️️️
И. Темников
60'
Замена
А. Никитин
️️️️
Э. Касинтура
Замена
А. Кокшаров
️️️️
Н. Плотников
59'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
И. Губжоков
59'
Желтая карточка
Н. Плотников
18'
Желтая карточка
Г. Жилкин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Уфа
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
17
Давид Кокоев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
11
Олег Ознобихин
АП
9
Омар Попов
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
55
Кэтэлин Карп
ОП
23
Данил Ахатов
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Агкацев
28
Жилкин
4
Литвинов
13
Иванов
44
Исаенко
19
Плотников
18
Ндука
70
Самко
70
Губжоков
20
Окоронкво
11
Карпов
4-1-2-2-1
1
Хамхоев
33
Сухов
6
Ушахин
3
Ботака-Иобома
11
Темников
8
Хугаев
50
Голубев
99
Емельянов
17
Касинтура
24
Погосов
77
Минаев
70
Губжоков
17
Кокоев
17
Кокоев
70
Губжоков
70
Самко
10
Защепкин
10
Защепкин
70
Самко
11
Карпов
20
Халназаров
20
Халназаров
11
Карпов
19
Плотников
90
Кокшаров
90
Кокшаров
19
Плотников
33
Сухов
29
Мухин
29
Мухин
33
Сухов
50
Голубев
72
Сандрачук
72
Сандрачук
50
Голубев
11
Темников
23
Ахатов
23
Ахатов
11
Темников
17
Касинтура
7
Никитин
7
Никитин
17
Касинтура
99
Емельянов
84
Молтенинов
84
Молтенинов
99
Емельянов
Остались в запасе
Краснодар-2
Уфа
26
Валентин Гришин
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
11
Олег Ознобихин
АП
9
Омар Попов
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Остались в запасе
26
Валентин Гришин
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
11
Олег Ознобихин
АП
9
Омар Попов
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Статистика матча Краснодар-2 - Уфа
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар-2
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2 : 3
16.11.2024
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2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
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Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Резервный судья:
Виталий Молдован (Краснодар)
Делегат:
Полина Папыева (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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