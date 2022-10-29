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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Акрон
Алания - Акрон: обзор матча 29 октября 2022
Алания
29.10.2022, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 16 тур
3 : 3
Завершен
Акрон
31'
А. Багаев
60'
А. Цараев
72'
А. Галоян
24'
К. Савичев (П)
28'
К. Гираев
35'
В. Марухин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Акрон
Замена
А. Ташаев
️️️️
И. Машуков
90'
88'
Замена
И. Рогач
️️️️
К. Савичев
84'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
Е. Песегов
84'
Замена
К. Базелюк
️️️️
К. Гираев
82'
Замена
Д. Сасин
️️️️
П. Шакуро
ГОЛ! 3:3!
А. Галоян
72'
71'
Желтая карточка
С. Волков
Замена
А. Мазурин
️️️️
М. Петров
67'
Замена
А. Корян
️️️️
А. Цараев
67'
ГОЛ! 2:3!
А. Цараев
60'
Замена
А. Коротков
️️️️
С. Качмазов
46'
Желтая карточка
И. Машуков
38'
35'
ГОЛ! 1:3!
В. Марухин
ГОЛ! 1:2!
А. Багаев
31'
28'
ГОЛ! 0:2!
К. Гираев
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Савичев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
21
Артур Галоян
АП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Акрон
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
68
Ефим Бойцов
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
3-2-3-2
25
Солдатенко
4
Качмазов
5
Багаев
5
Татаев
80
Хосонов
73
Петров
15
Хабалов
21
Галоян
22
Цараев
14
Машуков
99
Гиоргобиани
4-1-2-1-2
13
Волков
4
Савичев
58
Зуев
90
Шакуро
5
Ходжаниязов
6
Макаров
27
Чудин
7
Песегов
99
Палиенко
9
Гираев
12
Марухин
4
Качмазов
24
Коротков
24
Коротков
4
Качмазов
73
Петров
87
Мазурин
87
Мазурин
73
Петров
14
Машуков
88
Ташаев
88
Ташаев
14
Машуков
22
Цараев
77
Корян
77
Корян
22
Цараев
4
Савичев
4
Рогач
4
Рогач
4
Савичев
7
Песегов
20
Полубояринов
20
Полубояринов
7
Песегов
90
Шакуро
77
Сасин
77
Сасин
90
Шакуро
9
Гираев
10
Базелюк
10
Базелюк
9
Гираев
Остались в запасе
Алания
Акрон
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Алания - Акрон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
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4 : 1
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0 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
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2 : 1
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2 : 1
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Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Руслан Шекемов (Нальчик)
Андрей Кужелев (Пикалево)
Резервный судья:
Юрий Матвеев (Москва)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Сергей Талагаев (Мытищи)
Стадион:
им. С.Билимханова
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