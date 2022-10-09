Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Волга
Краснодар-2 - Волга: обзор матча 09 октября 2022
Краснодар-2
09.10.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Волга
82'
Замена
А. Цыганцов
️️️️
Т. Джикия
79'
Замена
Ч. Магомадов
️️️️
А. Сапета
70'
Замена
А. Герюгов
️️️️
Р. Махмутов
Замена
О. Ознобихин
️️️️
М. Кутовой
67'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
В. Самко
67'
Замена
️️️️
Д. Кокоев
58'
46'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Е. Воронин
34'
Желтая карточка
Е. Воронин
31'
Желтая карточка
А. Сапета
22'
Желтая карточка
Д. Рахманов
20'
Желтая карточка
К. Морозов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Волга
1
Андрей Климович
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
23
Руслан Махмутов
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
62
Рустам Берзегов
ЦП
11
Олег Ознобихин
АП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
Волга
1
Семен Морозов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
87
Герман Паскин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
99
Иван Сергеев
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
4-1-1-2-2
26
Гришин
28
Жилкин
44
Сухорученко
4
Арутюнян
44
Исаенко
23
Якимов
17
Кокоев
70
Самко
2
Манелов
11
Карпов
90
Кутовой
3-1-2-3-1
1
Климович
5
Кутин
5
Максименков
23
Абазов
5
Морозов
41
Сапета
23
Махмутов
37
Воронин
8
Рахманов
7
Арсентьев
89
Джикия
90
Кутовой
11
Ознобихин
11
Ознобихин
90
Кутовой
70
Самко
20
Халназаров
20
Халназаров
70
Самко
23
Махмутов
7
Герюгов
7
Герюгов
23
Махмутов
37
Воронин
22
Ефремов
22
Ефремов
37
Воронин
41
Сапета
95
Магомадов
95
Магомадов
41
Сапета
89
Джикия
13
Цыганцов
13
Цыганцов
89
Джикия
Остались в запасе
Краснодар-2
Волга
1
Михаил Штепа
ВР
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
62
Рустам Берзегов
ЦП
Главный тренер
Алексей Герасименко
99
Иван Сергеев
ЦФ
1
Семен Морозов
ВР
9
Билал Билалов
ЦФ
87
Герман Паскин
АП
2
Александр Гапечкин
ПЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Аитов
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
62
Рустам Берзегов
ЦП
Остались в запасе
99
Иван Сергеев
ЦФ
1
Семен Морозов
ВР
9
Билал Билалов
ЦФ
87
Герман Паскин
АП
2
Александр Гапечкин
ПЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Ринат Аитов
Статистика матча Краснодар-2 - Волга
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лапатухин
(Москва)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
Все
Краснодар-2
Волга
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
15 ноября
6
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
3
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
15 ноября
6
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+