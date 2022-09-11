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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Кубань
Шинник - Кубань: обзор матча 11 сентября 2022
Шинник
11.09.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Кубань
25'
А. Кулишев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Кубань
89'
Желтая карточка
М. Сидоров
83'
Замена
Д. Югалдин
️️️️
С. Таказов
78'
Замена
Н. Абдоков
️️️️
Д. Ткачук
Замена
А. Семейкин
️️️️
А. Гонгапшев
77'
Замена
Е. Стешин
️️️️
Д. Самойлов
76'
Желтая карточка
А. Семенов
75'
Замена
М. Канаев
️️️️
И. Леонтьев
71'
Замена
А. Разборов
️️️️
И. Грузнов
71'
Желтая карточка
Н. Покидышев
65'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Батютин
60'
Желтая карточка
А. Кулишев
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Кулишев
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
83
Артем Шмыков
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
3-2-3-2
47
Филиппов
28
Семенов
19
Осипов
17
Покидышев
5
Зинков
52
Леонтьев
72
Батютин
10
Савинов
32
Кулишев
10
Гонгапшев
36
Грузнов
4-1-1-3-1
1
Нестеренко
81
Сидоров
30
Таказов
22
Хомуха
66
Гудков
27
Горовых
6
Родин
9
Мосейчук
7
Чуканов
31
Ткачук
9
Архипов
Самойлов
76
Стешин
76
Стешин
Самойлов
36
Грузнов
7
Разборов
7
Разборов
36
Грузнов
52
Леонтьев
17
Канаев
17
Канаев
52
Леонтьев
72
Батютин
15
Самойлов
15
Самойлов
72
Батютин
10
Гонгапшев
28
Семейкин
28
Семейкин
10
Гонгапшев
31
Ткачук
99
Абдоков
99
Абдоков
31
Ткачук
30
Таказов
50
Югалдин
50
Югалдин
30
Таказов
Остались в запасе
Шинник
Кубань
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
32
Игорь Соколов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Евсеев
1
Сергей Ещенко
ВР
22
Алексей Рыбин
ПЗ
61
Илья Голосов
ЛЗ
15
Аркадий Солоп
ПП
83
Артем Шмыков
ОП
Остались в запасе
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
32
Игорь Соколов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
22
Алексей Рыбин
ПЗ
61
Илья Голосов
ЛЗ
15
Аркадий Солоп
ПП
83
Артем Шмыков
ОП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Шинник - Кубань
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Помощники судьи:
Максим Белокур (Находка)
Максим Каюмов (Москва)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
Шинник
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