Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Кубань
Велес - Кубань: обзор матча 27 августа 2022
Велес
27.08.2022, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Кубань
36'
И. Логуа
65'
Г. Саркисян
90+6'
П. Баранов
82'
И. Мосейчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Кубань
ГОЛ! 3:1!
П. Баранов
90'
+6
Желтая карточка
А. Кузнецов
90'
+5
Желтая карточка
П. Баранов
90'
+3
Замена
А. Кахидзе
️️️️
В. Почивалин
90'
+2
Замена
Д. Михайленко
️️️️
Е. Макеев
89'
Замена
П. Баранов
️️️️
А. Бацуев
83'
Замена
А. Муталиев
️️️️
Г. Саркисян
83'
82'
ГОЛ! 2:1!
И. Мосейчук
72'
Желтая карточка
А. Байрыев
70'
Замена
Д. Югалдин
️️️️
Н. Абдоков
70'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Г. Махатадзе
ГОЛ! 2:0!
Г. Саркисян
65'
62'
Желтая карточка
Д. Ткачук
46'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
А. Солоп
Замена
Д. Ежков
️️️️
И. Логуа
46'
46'
Замена
Д. Горовых
️️️️
И. Безденежных
Желтая карточка
Г. Саркисян
40'
ГОЛ! 1:0!
И. Логуа
36'
22'
Желтая карточка
И. Безденежных
Желтая карточка
Х. Бадоев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
87
Игорь Безденежных
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
9
Артем Архипов
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
96
Руслан Мальцев
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
27
Даниил Горовых
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
3-3-1-1-1
96
Кузнецов
35
Прищепа
79
Бадоев
19
Бокоев
13
Почивалин
95
Бацуев
7
Логуа
18
Кабахидзе
18
Кертанов
99
Саркисян
3-4-2-1
1
Нестеренко
22
Хомуха
28
Байрыев
81
Сидоров
15
Солоп
6
Родин
21
Махатадзе
87
Безденежных
99
Абдоков
31
Ткачук
9
Архипов
99
Саркисян
10
Муталиев
10
Муталиев
99
Саркисян
13
Почивалин
24
Кахидзе
24
Кахидзе
13
Почивалин
34
Макеев
2
Михайленко
2
Михайленко
34
Макеев
95
Бацуев
4
Баранов
4
Баранов
95
Бацуев
7
Логуа
10
Ежков
10
Ежков
7
Логуа
87
Безденежных
27
Горовых
27
Горовых
87
Безденежных
99
Абдоков
50
Югалдин
50
Югалдин
99
Абдоков
21
Махатадзе
7
Чуканов
7
Чуканов
21
Махатадзе
15
Солоп
9
Мосейчук
9
Мосейчук
15
Солоп
Остались в запасе
Велес
Кубань
96
Руслан Мальцев
ОП
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
Главный тренер
Артем Куликов
1
Сергей Ещенко
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
Остались в запасе
96
Руслан Мальцев
ОП
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Велес - Кубань
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Артур Зайнагутдинов (Уфа)
Сергей Ядров (Калининград)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Юрий Князев (Рыльск)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Велес
Кубань
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
Вчера, 12:39
6
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«Велес» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
Вчера, 12:39
6
«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге
31 июля
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
Экс-игрок сборной России остался без клуба
25 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+