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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - КАМАЗ
Кубань - КАМАЗ: обзор матча 31 июля 2022
Кубань
31.07.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
КАМАЗ
87'
В. Бабаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - КАМАЗ
90'
+6
Желтая карточка
Н. Кирсанов
87'
ГОЛ! 0:1!
В. Бабаев
Замена
И. Кубышкин
️️️️
Н. Абдоков
84'
Замена
Я. Гудков
️️️️
И. Голосов
84'
Желтая карточка
И. Голосов
82'
72'
Желтая карточка
Р. Аюкин
Замена
Д. Горовых
️️️️
А. Чуканов
70'
Желтая карточка
М. Сидоров
66'
65'
Желтая карточка
А. Абрамов
63'
Замена
С. Серченков
️️️️
И. Голятов
63'
Замена
В. Бабаев
️️️️
Д. Шамкин
63'
Замена
В. Свежов
️️️️
Ю. Кириллов
18'
Желтая карточка
Ю. Кириллов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
61
Илья Голосов
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
99
Нури Абдоков
АП
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
27
Даниил Горовых
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
15
Аркадий Солоп
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
9
Илья Мосейчук
ПВ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
74
Михаил Казимир
АП
11
Владлен Бабаев
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
4-3-3
1
Нестеренко
61
Голосов
22
Хомуха
28
Байрыев
81
Сидоров
21
Махатадзе
87
Безденежных
36
Гурфов
10
Лаук
99
Абдоков
7
Чуканов
4-4-1-1
71
Мамин
4
Абрамов
65
Толстопятов
17
Пальцев
20
Полюткин
11
Гаглоев
42
Кириллов
7
Аюкин
97
Таликин
8
Шамкин
17
Голятов
61
Голосов
66
Гудков
66
Гудков
61
Голосов
7
Чуканов
27
Горовых
27
Горовых
7
Чуканов
99
Абдоков
13
Кубышкин
13
Кубышкин
99
Абдоков
Вершков
9
Мосейчук
9
Мосейчук
Вершков
42
Кириллов
6
Свежов
6
Свежов
42
Кириллов
8
Шамкин
11
Бабаев
11
Бабаев
8
Шамкин
17
Голятов
8
Серченков
8
Серченков
17
Голятов
Остались в запасе
Кубань
КАМАЗ
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
15
Аркадий Солоп
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
1
Алексей Смирнов
ВР
74
Михаил Казимир
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
15
Аркадий Солоп
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
Остались в запасе
10
Никита Кирсанов
АП
1
Алексей Смирнов
ВР
74
Михаил Казимир
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Кубань - КАМАЗ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Юрий Ярушкин (Вологда)
Алексей Линкин (Воронеж)
Делегат:
Илья Рабин (Московская область)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
Кубань
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