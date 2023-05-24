Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Кадис
Вильярреал - Кадис: обзор матча 24 мая 2023
Вильярреал
24.05.2023, среда, 20:30
Испания. Примера, 36 тур
2 : 0
Завершен
Кадис
20'
Н. Джексон
45+2'
Н. Джексон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Кадис
Замена
А. Баэна
️️️️
Й. Пино
87'
Замена
Х. Паскуаль
️️️️
Н. Джексон
87'
82'
Замена
Х. Мари
️️️️
Г. Эскаланте
70'
Замена
F. Mwepu
️️️️
Т. Бонгонда
70'
Замена
А. Негредо
️️️️
С. Гвардиола
Замена
Р. Террац
️️️️
Д. Ло Чельсо
69'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Ж. Морено
69'
Замена
Й. Мохика
️️️️
А. Морено
69'
67'
Желтая карточка
Р. Алькарас
64'
Замена
Х. Антонио де ла Роза
️️️️
И. Карселен
Желтая карточка
А. Морено
63'
46'
Замена
Р. Алькарас
️️️️
Феде
ГОЛ! 2:0!
Н. Джексон
Пас отдал
Ж. Морено
45'
+2
36'
Желтая карточка
Феде
ГОЛ! 1:0!
Н. Джексон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
6
Феде
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Иван Альехо
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
11
Рамон Террац
ОП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
23
Хессем Хассан
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
13
Виктор Азнар
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
4
Рубен Алькарас
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦП
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
15
Francisco Mwepu
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
5
Морено
2
Манди
14
Торрес
17
Фемения
10
Парехо
14
Тригерос
10
Пино
20
Ло Чельсо
11
Джексон
7
Морено
4-2-2-2
23
Ледесма
20
Карселен
22
Мере
23
Эрнандес
18
Эспино
6
Феде
8
Эскаланте
14
Альехо
10
Бонгонда
14
Гвардиола
19
Собрино
5
Морено
22
Мохика
22
Мохика
5
Морено
20
Ло Чельсо
11
Террац
11
Террац
20
Ло Чельсо
10
Пино
10
Баэна
10
Баэна
10
Пино
7
Морено
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
7
Морено
11
Джексон
10
Паскуаль
10
Паскуаль
11
Джексон
8
Эскаланте
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
8
Эскаланте
6
Феде
4
Алькарас
4
Алькарас
6
Феде
20
Карселен
19
де ла Роза
19
де ла Роза
20
Карселен
14
Гвардиола
21
Негредо
21
Негредо
14
Гвардиола
10
Бонгонда
15
15
10
Бонгонда
Остались в запасе
Вильярреал
Кадис
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
23
Хессем Хассан
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
1
Давид Жиль
ВР
13
Виктор Азнар
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
23
Хессем Хассан
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
13
Виктор Азнар
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
4
Карлос Гарсия
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Вильярреал - Кадис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Кадис
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года
29 августа
1
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
12 июля
4
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
3 июля
7
Клуб Сегунды предложил российскому хавбеку контракт на 3 года
21 июня
7
Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб
2025.12.08 13:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+