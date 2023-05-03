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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вильярреал
Валенсия - Вильярреал: обзор матча 03 мая 2023
Валенсия
03.05.2023, среда, 20:30
Испания. Примера, 33 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
72'
С. Лино
62'
Н. Джексон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Вильярреал
Замена
А. Мари
️️️️
Э. Кавани
86'
Замена
А. Латорре
️️️️
С. Лино
86'
80'
Замена
Ж. Морено
️️️️
С. Чуквуэзе
74'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Р. Террац
ГОЛ! 1:1!
С. Лино
72'
Замена
У. Дуро
️️️️
А. Алмейда
70'
66'
Замена
Э. Капу
️️️️
Й. Пино
62'
ГОЛ! 0:1!
Н. Джексон
56'
Желтая карточка
Д. Парехо
Замена
И. Мориба
️️️️
Н. Гонсалес
56'
Замена
Д. Лопес
️️️️
Ю. Муса
46'
Желтая карточка
Э. Кавани
45'
+1
41'
Желтая карточка
Н. Джексон
Желтая карточка
Т. Корреа
39'
Желтая карточка
С. Лино
28'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Хави Гуэрра
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
14
Альберто Мари
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
23
Хессем Хассан
ЦФ
4-3-2-1
25
Мамардашвили
14
Гайя
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Корреа
8
Гуэрра
6
Гонсалес
8
Алмейда
16
Лино
80
Муса
10
Кавани
4-1-1-3-1
25
Рейна
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Торрес
23
Педраса
11
Террац
10
Парехо
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Баэна
11
Джексон
16
Лино
3
Латорре
3
Латорре
16
Лино
6
Гонсалес
6
Мориба
6
Мориба
6
Гонсалес
8
Алмейда
9
Дуро
9
Дуро
8
Алмейда
80
Муса
16
Лопес
16
Лопес
80
Муса
10
Кавани
14
Мари
14
Мари
10
Кавани
10
Пино
6
Капу
6
Капу
10
Пино
11
Террац
14
Тригерос
14
Тригерос
11
Террац
21
Чуквуэзе
7
Морено
7
Морено
21
Чуквуэзе
Остались в запасе
Валенсия
Вильярреал
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Рубен Бараха
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
23
Хессем Хассан
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
23
Хессем Хассан
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Валенсия - Вильярреал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
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