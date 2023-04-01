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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Севилья
Кадис - Севилья: обзор матча 01 апреля 2023
Кадис
01.04.2023, суббота, 19:30
Испания. Примера, 27 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
51'
Л. Окампос
74'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Севилья
86'
Замена
А. Теллес
️️️️
М. Акунья
86'
Замена
О. Торрес
️️️️
Л. Окампос
Замена
Э. Лосано
️️️️
Р. Парра
80'
Замена
Х. Мари
️️️️
Феде
80'
76'
Замена
Сусо
️️️️
Б. Хиль
74'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Б. Хиль
70'
Замена
Э. Ламела
️️️️
И. Ракитич
65'
Желтая карточка
П. Гуйе
Желтая карточка
Р. Парра
62'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
И. Альехо
60'
Замена
К. Рамос
️️️️
А. Негредо
60'
59'
Желтая карточка
Б. Хиль
56'
Желтая карточка
Л. Окампос
Желтая карточка
Р. Собрино
56'
51'
ГОЛ! 0:1!
Л. Окампос
Желтая карточка
И. Альехо
42'
28'
Желтая карточка
Л. Баде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
6
Феде
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Кадис
13
Виктор Азнар
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
5
Иуба Диарра
ЦП
8
Алекс
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Севилья
13
Матиас Арболь
ВР
37
Яссин Буну
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-2-1-3
1
Жиль
18
Эспино
3
Фали
23
Эрнандес
36
Парра
4
Алькарас
6
Феде
14
Альехо
21
Негредо
14
Гвардиола
19
Собрино
3-1-3-2-1
13
Дмитрович
16
Навас
5
Баде
21
Акунья
18
Гуйе
8
Гудель
19
Хордан
11
Ракитич
7
Окампос
17
Хиль
21
Эн-Несири
14
Альехо
10
Бонгонда
10
Бонгонда
14
Альехо
6
Феде
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
6
Феде
21
Негредо
9
Рамос
9
Рамос
21
Негредо
36
Парра
11
Лосано
11
Лосано
36
Парра
21
Акунья
13
Теллес
13
Теллес
21
Акунья
7
Окампос
8
Торрес
8
Торрес
7
Окампос
17
Хиль
10
Сусо
10
Сусо
17
Хиль
11
Ракитич
9
Ламела
9
Ламела
11
Ракитич
Остались в запасе
Кадис
Севилья
13
Виктор Азнар
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
8
Алекс
АП
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
13
Матиас Арболь
ВР
37
Яссин Буну
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
17
Хесус Корона
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Виктор Азнар
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
8
Алекс
АП
9
Рохер Марти
ЦФ
Остались в запасе
13
Матиас Арболь
ВР
37
Яссин Буну
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
17
Хесус Корона
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Кадис - Севилья
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
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