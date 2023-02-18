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Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Вильярреал
Мальорка - Вильярреал: обзор матча 18 февраля 2023
Мальорка
18.02.2023, суббота, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
4 : 2
Завершен
Вильярреал
20'
Т. Кадевере
45'
Д. Родригес
56'
Д. Родригес
63'
В. Мурики
43'
Х. Луис Моралес
50'
С. Чуквуэзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Вильярреал
Желтая карточка
М. Настасич
89'
89'
Замена
Р. Террац
️️️️
Э. Капу
89'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
Х. Луис Моралес
Замена
Абдон
️️️️
В. Мурики
81'
Замена
К. Гренье
️️️️
Л. Кан Ин
81'
Замена
Анхель
️️️️
Т. Кадевере
78'
Замена
М. Настасич
️️️️
Х. Копете
78'
Замена
Р. Батталья
️️️️
Д. Родригес
74'
Желтая карточка
Х. Копете
72'
Желтая карточка
Х. Коста
69'
67'
Замена
Х. Хассан
️️️️
Й. Пино
67'
Замена
А. Баэна
️️️️
С. Чуквуэзе
ГОЛ! 4:2!
В. Мурики
Пас отдал
А. Раильо
63'
ГОЛ! 3:2!
Д. Родригес
Пас отдал
Л. Кан Ин
56'
50'
ГОЛ! 2:2!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
Й. Пино
ГОЛ! 2:1!
Д. Родригес
Пас отдал
П. Маффео
45'
43'
ГОЛ! 1:1!
Х. Луис Моралес
Желтая карточка
А. Раильо
37'
21'
Красная карточка
М. Тригерос
Желтая карточка
Д. Родригес
21'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кадевере
Пас отдал
В. Мурики
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
23
Хессем Хассан
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Райкович
24
Маффео
3
Копете
21
Раильо
24
Коста
20
Гонсалес
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
14
Родригес
19
Мурики
9
Кадевере
4-1-2-2-1
25
Рейна
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Торрес
22
Мохика
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
10
Пино
21
Чуквуэзе
25
Моралес
3
Копете
22
Настасич
22
Настасич
3
Копете
14
Родригес
6
Батталья
6
Батталья
14
Родригес
7
Кан Ин
19
Гренье
19
Гренье
7
Кан Ин
9
Кадевере
9
Анхель
9
Анхель
9
Кадевере
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
6
Капу
11
Террац
11
Террац
6
Капу
21
Чуквуэзе
10
Баэна
10
Баэна
21
Чуквуэзе
10
Пино
23
Хассан
23
Хассан
10
Пино
25
Моралес
14
Ниньо
14
Ниньо
25
Моралес
Остались в запасе
Мальорка
Вильярреал
1
Доминик Грейф
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Икер Альварес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Мальорка - Вильярреал
5
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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