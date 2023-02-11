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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Мальорка
Севилья - Мальорка: обзор матча 11 февраля 2023
Севилья
11.02.2023, суббота, 20:30
Испания. Примера, 21 тур
2 : 0
Завершен
Мальорка
28'
Ю. Эн-Несири
40'
Б. Хиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Мальорка
Желтая карточка
Н. Гудель
90'
+1
Желтая карточка
Х. Хордан
85'
Замена
Х. Хордан
️️️️
О. Торрес
82'
Замена
М. Акунья
️️️️
Фернандо
82'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Ю. Эн-Несири
74'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Сусо
73'
72'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Л. Аугустинссон
Желтая карточка
Б. Хиль
71'
64'
Замена
М. Морланес
️️️️
И. Баба
64'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Д. Родригес
59'
Желтая карточка
И. Баба
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Х. Навас
59'
ГОЛ! 2:0!
Б. Хиль
40'
36'
Желтая карточка
Л. Кан Ин
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
П. Гуйе
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Фернандо
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Анхель
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
3-2-2-2-1
37
Буну
5
Баде
23
Ньянзу
16
Навас
5
Фернандо
18
Гуйе
8
Гудель
8
Торрес
17
Хиль
10
Сусо
21
Эн-Несири
3-2-2-2-1
1
Райкович
24
Вальент
21
Раильо
22
Настасич
24
Маффео
6
Аугустинссон
14
Баба
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
14
Родригес
19
Мурики
5
Фернандо
21
Акунья
21
Акунья
5
Фернандо
16
Навас
29
Монтиэль
29
Монтиэль
16
Навас
10
Сусо
11
Ракитич
11
Ракитич
10
Сусо
8
Торрес
19
Хордан
19
Хордан
8
Торрес
21
Эн-Несири
7
Окампос
7
Окампос
21
Эн-Несири
14
Баба
8
Морланес
8
Морланес
14
Баба
14
Родригес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
14
Родригес
6
Аугустинссон
9
Кадевере
9
Кадевере
6
Аугустинссон
Остались в запасе
Севилья
Мальорка
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Доминик Грейф
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Севилья - Мальорка
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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