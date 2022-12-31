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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Валенсия
Вильярреал - Валенсия: обзор матча 31 декабря 2022
Вильярреал
31.12.2022, суббота, 18:15
Испания. Примера, 15 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
45'
С. Чуквуэзе
88'
Х. Фойт
21'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Валенсия
90'
+3
Желтая карточка
Э. Кавани
ГОЛ! 2:1!
Х. Фойт
Пас отдал
Д. Парехо
88'
Желтая карточка
Х. Фойт
80'
79'
Замена
У. Дуро
️️️️
Э. Кавани
79'
Замена
У. Гильямон
️️️️
Н. Гонсалес
Замена
М. Тригерос
️️️️
А. Баэна
78'
Замена
А. Педраса
️️️️
А. Морено
78'
74'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
С. Лино
73'
Желтая карточка
И. Мориба
Замена
Н. Джексон
️️️️
Й. Пино
72'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
С. Чуквуэзе
72'
57'
Замена
И. Мориба
️️️️
Ю. Муса
56'
Желтая карточка
Э. Джемерт
ГОЛ! 1:1!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
Ж. Морено
45'
35'
Желтая карточка
Ю. Муса
Замена
Х. Фойт
️️️️
К. Фемения
33'
21'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Валенсия
1
Яго Эррерин
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Рейна
5
Морено
39
Альбиоль
14
Торрес
17
Фемения
6
Капу
10
Парехо
10
Баэна
21
Чуквуэзе
10
Пино
7
Морено
4-2-3-1
25
Мамардашвили
14
Корреа
4
Дьякаби
5
Джемерт
14
Гайя
6
Гонсалес
8
Алмейда
70
Кастильехо
80
Муса
16
Лино
10
Кавани
5
Морено
23
Педраса
23
Педраса
5
Морено
17
Фемения
8
Фойт
8
Фойт
17
Фемения
10
Баэна
14
Тригерос
14
Тригерос
10
Баэна
10
Пино
11
Джексон
11
Джексон
10
Пино
21
Чуквуэзе
25
Моралес
25
Моралес
21
Чуквуэзе
6
Гонсалес
22
Гильямон
22
Гильямон
6
Гонсалес
80
Муса
6
Мориба
6
Мориба
80
Муса
16
Лино
19
Клюйверт
19
Клюйверт
16
Лино
10
Кавани
9
Дуро
9
Дуро
10
Кавани
Остались в запасе
Вильярреал
Валенсия
1
Филип Йоргенсен
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
1
Яго Эррерин
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Вильярреал - Валенсия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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