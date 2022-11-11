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Материалы

Валенсия - Бетис

10.11.2022, Четверг, 22:00 мск Испания. Примера, 14 тур Валенсия - Бетис
Испания. Примера (2021/2022)
36 тур
10 мая, вторник 20:00 Валенсия 0:3 Бетис
11 тур
27 октября, среда 21:00 Бетис 4:1 Валенсия
Испания. Кубок (2021/2022)
Финал
23 апреля, суббота 23:00 Бетис 1:1
(5:4)п		 Валенсия
Испания. Примера (2020/2021)
33 тур
18 апреля, воскресенье 19:30 Бетис 2:2 Валенсия
5 тур
3 октября, суббота 22:00 Валенсия 0:2 Бетис
Испания. Примера (2019/2020)
26 тур
29 февраля, суббота 18:00 Валенсия 2:1 Бетис
14 тур
23 ноября, суббота 18:00 Бетис 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2018/2019)
33 тур
21 апреля, воскресенье 21:45 Бетис 1:2 Валенсия
4 тур
15 сентября, суббота 19:30 Валенсия 0:0 Бетис
Испания. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
ответный матч		 28 февраля, четверг 23:00 Валенсия 1:0 Бетис
Испания. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
первый матч		 7 февраля, четверг 23:00 Бетис 2:2 Валенсия
Испания. Примера (2017/2018)
27 тур
4 марта, воскресенье 22:45 Валенсия 2:0 Бетис
8 тур
15 октября, воскресенье 21:45 Бетис 3:6 Валенсия
Испания. Примера (2016/2017)
22 тур
11 февраля, суббота 15:00 Бетис 0:0 Валенсия
3 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Валенсия 2:3 Бетис
Испания. Примера (2015/2016)
23 тур
7 февраля, воскресенье 18:00 Бетис 1:0 Валенсия
4 тур
19 сентября, суббота 19:15 Валенсия 0:0 Бетис
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
8 февраля, суббота 19:00 Валенсия 5:0 Бетис
4 тур
15 сентября, воскресенье 23:00 Бетис 3:1 Валенсия
Испания. Примера (2012/2013)
28 тур
17 марта, воскресенье 01:00 Валенсия 3:0 Бетис
9 тур
27 октября, суббота 20:00 Бетис 1:0 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
22 апреля, воскресенье 23:30 Валенсия 4:0 Бетис
16 тур
10 декабря, суббота 23:00 Бетис 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2008/2009)
32 тур
22 апреля, среда 22:00 Бетис 1:2 Валенсия
13 тур
30 ноября, воскресенье 21:00 Валенсия 3:2 Бетис
Испания. Примера (2007/2008)
23 тур
10 февраля, воскресенье 23:00 Валенсия 3:1 Бетис
4 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Бетис 1:2 Валенсия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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