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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - СКА-Хабаровск
Динамо - СКА-Хабаровск: обзор матча 30 июня 2022
Динамо
30.06.2022, четверг, 17:30
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
35'
Д. Фомин (П)
50'
Д. Фомин
99'
К. Тюкавин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 3:0!
К. Тюкавин
Пас отдал
Я. Гладышев
99'
Замена
И. Будачев
️️️️
А. Шунин
91'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Бальбуэна
62'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
С. Сазонов
62'
Замена
В. Карапузов
️️️️
В. Грулев
62'
Замена
А. Кутицкий
️️️️
Н. Моро
62'
Замена
Д. Осокин
️️️️
Д. Фомин
62'
ГОЛ! 2:0!
Д. Фомин
Пас отдал
Я. Гладышев
50'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
Д. Макаров
46'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Г. Сулаквелидзе
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Фомин
35'
16'
Желтая карточка
Р. Сосранов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
10
Илья Петров
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
11
Максим Дмитриев
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шунин
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
4
Сазонов
18
Паршивлюк
74
Фомин
6
Моро
27
Грулев
9
Сулаквелидзе
77
Макаров
90
Смолов
4-1-3-1-1
1
Сугробов
11
Стародуб
15
Сосранов
96
Рукас
17
Фомин
38
Алейников
10
Петров
77
Гащенков
27
Муминов
10
Гелоян
55
Турсунов
1
Шунин
75
Будачев
75
Будачев
1
Шунин
9
Сулаквелидзе
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
9
Сулаквелидзе
6
Моро
50
Кутицкий
50
Кутицкий
6
Моро
74
Фомин
4
Осокин
4
Осокин
74
Фомин
27
Грулев
17
Карапузов
17
Карапузов
27
Грулев
4
Сазонов
88
Лесовой
88
Лесовой
4
Сазонов
77
Макаров
91
Гладышев
91
Гладышев
77
Макаров
2
Бальбуэна
70
Тюкавин
70
Тюкавин
2
Бальбуэна
Остались в запасе
Динамо
СКА-Хабаровск
27
Николай Комличенко
ЦФ
31
Игорь Лещук
ВР
Главный тренер
Славиша Йоканович
11
Максим Дмитриев
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
27
Николай Комличенко
ЦФ
31
Игорь Лещук
ВР
Остались в запасе
11
Максим Дмитриев
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Динамо - СКА-Хабаровск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
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