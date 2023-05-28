Введите ваш ник на сайте

Торпедо - Оренбург

28.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Россия. Премьер-лига, 29 тур Торпедо - Оренбург
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
5 тур
14 августа, воскресенье 17:30 Оренбург 1:0 Торпедо
Россия. ФНЛ (2021/2022)
30 тур
2 апреля, суббота 14:00 Оренбург 1:0 Торпедо
12 тур
19 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо 2:1 Оренбург
Россия. ФНЛ (2020/2021)
29 тур
10 марта, среда 16:00 Оренбург 3:0 Торпедо
9 тур
13 сентября, воскресенье 18:00 Торпедо 1:2 Оренбург
Россия. ФНЛ (2013/2014)
22 тур
3 ноября, воскресенье 13:00 Оренбург 0:2 Торпедо
4 тур
23 июля, вторник 19:00 Торпедо 0:2 Оренбург
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 24 тур
29 августа, понедельник 19:00 Торпедо 1:1 Оренбург
Второй этап, 5 тур
25 апреля, понедельник 00:00 Оренбург 1:1 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
...
  • Читайте нас: 