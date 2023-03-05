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Судьи
Главный судья:
Евгений Кукуляк (Калуга)
Помощники:
Игорь Князев, Сергей Каруненко
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Адлан Хатуев
Резервный судья:
Иван Сараев
Материалы

Краснодар - Торпедо

05.03.2023, Воскресенье, 16:30 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Матч Премьер Россия. Премьер-лига, 18 тур Краснодар - Торпедо
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
7 тур
28 августа, воскресенье 17:30 Торпедо 1:4 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
28 тур
17 мая, воскресенье 18:30 Краснодар 2:2 Торпедо
5 тур
24 августа, воскресенье 16:30 Торпедо 0:3 Краснодар
Товарищеские матчи 2013

22 февраля, пятница 19:00 Краснодар 2:3 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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    Рейтинг: +185

    Edward52 1 марта, 18:16

    Бедное Торпедо. Даже жаль их.

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    Рейтинг: +5412

    neim > Edward52 5 марта, 17:45

    Если игра и дальше будет складываться как сейчас, то как бы не пришлось к концу матча Краснодар по жалеть ))).

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