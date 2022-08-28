Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Краснодар
Торпедо - Краснодар: обзор матча 28 августа 2022
Торпедо
28.08.2022, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 4
Завершен
Краснодар
59'
Н. Кривцов (АГ)
31'
Э. Сперцян
44'
Э. Сперцян
54'
Д. Кордоба
90+1'
М. Баньяц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Краснодар
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
М. Баньяц
86'
Замена
И. Ахметов
️️️️
О. Олусегун
81'
Замена
И. Манелов
️️️️
Д. Кордоба
81'
Замена
В. Литвинов
️️️️
К. Рамирес
75'
Желтая карточка
Кайо
73'
Замена
В. Самко
️️️️
А. Ионов
72'
Замена
М. Баньяц
️️️️
Э. Сперцян
Замена
М. Турищев
️️️️
Х. Эркинов
70'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Е. Прошкин
70'
65'
Желтая карточка
С. Бородин
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Н. Кривцов
59'
54'
ГОЛ! 0:3!
Д. Кордоба
Замена
Б. Рейхмен
️️️️
А. Померко
46'
Замена
Д. Караев
️️️️
Д. Лаптев
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Э. Сперцян
Желтая карточка
А. Померко
42'
31'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сперцян
Пас отдал
Д. Кордоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Артем Симонян
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
4-2-1-1-2
23
Бабурин
44
Самсонов
28
Прошкин
22
Кожемякин
8
Смольников
35
Енин
20
Померко
52
Нетфуллин
11
Эркинов
10
Лебеденко
10
Лаптев
4-1-3-2
39
Сафонов
82
Волков
4
Бородин
31
Кайо
2
Рамирес
53
Черников
11
Ионов
8
Сперцян
88
Кривцов
9
Кордоба
6
Олусегун
20
Померко
56
Рейхмен
56
Рейхмен
20
Померко
28
Прошкин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
28
Прошкин
10
Лаптев
10
Караев
10
Караев
10
Лаптев
11
Эркинов
90
Турищев
90
Турищев
11
Эркинов
2
Рамирес
4
Литвинов
4
Литвинов
2
Рамирес
6
Олусегун
97
Ахметов
97
Ахметов
6
Олусегун
8
Сперцян
7
Баньяц
7
Баньяц
8
Сперцян
11
Ионов
70
Самко
70
Самко
11
Ионов
9
Кордоба
2
Манелов
2
Манелов
9
Кордоба
Остались в запасе
Торпедо
Краснодар
56
Александр Довбня
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Артем Симонян
АП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
44
Олег Исаенко
ЛЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Артем Симонян
АП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Остались в запасе
44
Олег Исаенко
ЛЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
Главный тренер
Николай Савичев
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Торпедо - Краснодар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Максим Ковалев
Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Арам Петросян
Резервный судья:
Антон Анопа
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Торпедо
Краснодар
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
09:10
Кордоба высказался о кубковом разгроме «Ахмата»
Вчера, 23:57
Реакция Гусева на избиение «Ахмата» «Краснодаром»
Вчера, 21:03
2
Кубок России. «Краснодар» побил «Ахмат» (3:0) и выиграл группу, грозненцы вылетели
Вчера, 19:58
Определены группы в Зимнем Кубке РПЛ
Вчера, 17:23
2
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
09:10
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
24 ноября
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Кордоба высказался о кубковом разгроме «Ахмата»
Вчера, 23:57
Реакция Гусева на избиение «Ахмата» «Краснодаром»
Вчера, 21:03
2
Кубок России. «Краснодар» побил «Ахмат» (3:0) и выиграл группу, грозненцы вылетели
Вчера, 19:58
Определены группы в Зимнем Кубке РПЛ
Вчера, 17:23
2
Генич объяснил неудачи «Краснодара»
Вчера, 15:00
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+