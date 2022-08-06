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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Локомотив
Краснодар - Локомотив: обзор матча 06 августа 2022
Краснодар
06.08.2022, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Локомотив
78'
К. Рамирес
84'
О. Олусегун
90+5'
О. Олусегун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Локомотив
ГОЛ! 3:0!
О. Олусегун
Пас отдал
Н. Кривцов
90'
+5
Замена
М. Сулейманов
️️️️
М. Баньяц
90'
Замена
Д. Кратков
️️️️
Э. Сперцян
88'
Замена
О. Исаенко
️️️️
К. Рамирес
88'
Замена
И. Ахметов
️️️️
А. Ионов
87'
Желтая карточка
И. Манелов
85'
ГОЛ! 2:0!
О. Олусегун
Пас отдал
Н. Кривцов
84'
82'
Замена
М. Раконьяц
️️️️
И. Игнатьев
ГОЛ! 1:0!
К. Рамирес
Пас отдал
М. Баньяц
78'
77'
Замена
С. Бабкин
️️️️
А. Карпукас
Замена
Н. Кривцов
️️️️
И. Манелов
67'
66'
Желтая карточка
М. Мампасси
Желтая карточка
К. Рамирес
65'
46'
Замена
Ф. Камано
️️️️
А. Миранчук
Желтая карточка
С. Волков
45'
+1
Желтая карточка
Э. Сперцян
20'
15'
Желтая карточка
А. Миранчук
Желтая карточка
А. Ионов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Олакунле Олусегун
ЛП
53
Александр Черников
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПП
2
Ираклий Манелов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
18
Вильсон Изидор
ЛП
27
Станислав Магкеев
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
21
Антон Миранчук
АП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
88
Дмитрий Кратков
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Савин
ВР
40
Франсуа Камано
ЛВ
73
Максим Петров
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
77
Марко Раконьяц
ЦФ
4-1-3-1-1
39
Сафонов
2
Рамирес
4
Бородин
4
Литвинов
82
Волков
53
Черников
6
Олусегун
7
Баньяц
11
Ионов
8
Сперцян
2
Манелов
4-2-1-2-1
53
Худяков
27
Живоглядов
4
Едвай
23
Мампасси
21
Тикнизян
27
Магкеев
93
Карпукас
18
Изидор
9
Керк
21
Миранчук
18
Игнатьев
2
Рамирес
44
Исаенко
44
Исаенко
2
Рамирес
8
Сперцян
88
Кратков
88
Кратков
8
Сперцян
11
Ионов
97
Ахметов
97
Ахметов
11
Ионов
2
Манелов
88
Кривцов
88
Кривцов
2
Манелов
7
Баньяц
93
Сулейманов
93
Сулейманов
7
Баньяц
93
Карпукас
6
Бабкин
6
Бабкин
93
Карпукас
21
Миранчук
40
Камано
40
Камано
21
Миранчук
18
Игнатьев
77
Раконьяц
77
Раконьяц
18
Игнатьев
Остались в запасе
Краснодар
Локомотив
1
Станислав Агкацев
ВР
23
Вячеслав Якимов
ОП
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Савин
ВР
73
Максим Петров
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
23
Вячеслав Якимов
ОП
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Савин
ВР
73
Максим Петров
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Краснодар - Локомотив
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Егор Болховитин
Дополнительные помощники:
VAR – Игорь Панин; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Юнус Кошко
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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