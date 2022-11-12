Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Утрехт
Волендам - Утрехт: обзор матча 12 ноября 2022
Волендам
12.11.2022, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 14 тур
0 : 4
Завершен
Утрехт
14'
Т. Бут
74'
Б. Дост
84'
С. ван де Стрек
90+2'
Д. Боздоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Утрехт
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
Д. Боздоган
Пас отдал
А. Юнес
90'
+1
Замена
Н. Маэда
️️️️
С. ван де Стрек
90'
+1
Замена
Д. Боздоган
️️️️
Й. Торнстра
90'
+1
Замена
Х. тер Авест
️️️️
Ш. Клайбер
84'
ГОЛ! 0:3!
С. ван де Стрек
Пас отдал
О. Буссаид
74'
ГОЛ! 0:2!
Б. Дост
Пас отдал
О. Буссаид
Замена
Б. Бенамар
️️️️
Б. Плат
65'
Замена
Х. Верман
️️️️
Л. Зеефуик
64'
64'
Замена
А. Юнес
️️️️
Д. Редан
Желтая карточка
Л. Зеефуик
57'
56'
Замена
О. Буссаид
️️️️
Т. Бут
52'
Желтая карточка
С. ван де Стрек
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
О. Буур
46'
14'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
2
Дерри Джон Маркин
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
6
Карел Эйтинг
ОП
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
20
Лук Броуверс
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
5
Дин Джеймс
ЦЗ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
36
Jordi Blom
ЦФ
16
Imran Nazih
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
70
Джан Боздоган
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Мусса Силла
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Станкович
4
Мирани
2
Джон Маркин
2
Буур
4
Мбуямба
6
Эйтинг
4
Плат
11
Ористанио
11
Эль-Кадири
25
Зеефуик
77
Улд-Чих
4-2-2-2
1
Баркас
2
Клайбер
93
Саньян
2
ван дер Маарел
3
ван дер Хоорн
20
Броуверс
21
Торнстра
22
ван де Стрек
18
Бут
10
Редан
12
Дост
4
Плат
5
Бенамар
5
Бенамар
4
Плат
2
Буур
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
2
Буур
25
Зеефуик
9
Верман
9
Верман
25
Зеефуик
2
Клайбер
5
тер Авест
5
тер Авест
2
Клайбер
21
Торнстра
70
Боздоган
70
Боздоган
21
Торнстра
22
ван де Стрек
41
Маэда
41
Маэда
22
ван де Стрек
10
Редан
8
Юнес
8
Юнес
10
Редан
18
Бут
49
Буссаид
49
Буссаид
18
Бут
Остались в запасе
Волендам
Утрехт
22
Барри Лауверс
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
36
Jordi Blom
ЦФ
16
Imran Nazih
ЦФ
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
16
Калвин Ратси
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
7
Мусса Силла
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
36
Jordi Blom
ЦФ
16
Imran Nazih
ЦФ
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
7
Мусса Силла
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Волендам - Утрехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Крас Стадион
Новости команд
Все
Волендам
Утрехт
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
«Волендам» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 2.7
13 марта
«Волендам» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.7
28 февраля
«НАК» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.70
20 февраля
«Зволле» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 07 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
6 февраля
«Волендам» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.4
31 января
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+