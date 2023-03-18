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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - РБ Лейпциг
Бохум - РБ Лейпциг: обзор матча 18 марта 2023
Бохум
18.03.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
48'
Э. Машович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - РБ Лейпциг
Замена
В. Лампропулос
️️️️
П. Остерхаге
88'
87'
Желтая карточка
К. Кампль
82'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Лаймер
82'
Замена
Д. Раум
️️️️
М. Хальстенберг
75'
Желтая карточка
Д. Ольмо
71'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
М. Симакан
70'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Т. Вернер
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
К. Штегер
69'
Замена
П. Кунде
️️️️
Т. Асано
69'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
К. Антви-Адджей
69'
68'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Ю. Поульсен
Замена
Д. Хайнц
️️️️
Д. Соарес
59'
ГОЛ! 1:0!
Э. Машович
48'
Желтая карточка
Д. Соарес
44'
Желтая карточка
Э. Машович
14'
11'
Желтая карточка
К. Лаймер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Данило Соарес
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
9
Мориц Брошински
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
25
Санусси Ба
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
4-1-1-3-1
1
Риман
3
Соарес
18
Ордец
15
Машович
3
Стафилидис
8
Лосилла
6
Остерхаге
18
Антви-Адджей
7
Штегер
29
Асано
33
Хофманн
4-2-1-3
28
Бласвих
3
Симакан
4
Орбан
24
Гвардиол
23
Хальстенберг
27
Лаймер
44
Кампль
8
Собослаи
19
Силва
15
Поульсен
11
Вернер
6
Остерхаге
24
Лампропулос
24
Лампропулос
6
Остерхаге
3
Соарес
3
Хайнц
3
Хайнц
3
Соарес
29
Асано
25
Кунде
25
Кунде
29
Асано
7
Штегер
10
Ферстер
10
Ферстер
7
Штегер
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
23
Хальстенберг
22
Раум
22
Раум
23
Хальстенберг
3
Симакан
39
Хенрикс
39
Хенрикс
3
Симакан
27
Лаймер
21
Айдара
21
Айдара
27
Лаймер
11
Вернер
20
Ольмо
20
Ольмо
11
Вернер
15
Поульсен
10
Форсберг
10
Форсберг
15
Поульсен
Остались в запасе
Бохум
РБ Лейпциг
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Сайди Джанко
ПЗ
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Сайди Джанко
ПЗ
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Бохум - РБ Лейпциг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
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