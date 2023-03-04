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Бундеслига 2026/2027
Бохум - Шальке-04
Бохум - Шальке-04: обзор матча 04 марта 2023
Бохум
04.03.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Шальке-04
45'
М. Риман (АГ)
79'
М. Бюлтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Шальке-04
89'
Замена
М. Камински
️️️️
Р. Саласар
Желтая карточка
Ф. Ферстер
85'
Замена
П. Кунде
️️️️
П. Остерхаге
85'
79'
ГОЛ! 0:2!
М. Бюлтер
Пас отдал
Р. Саласар
Замена
С. Ганвула
️️️️
К. Штегер
76'
Замена
Ж. Осеи-Туту
️️️️
С. Джанко
72'
Замена
М. Брошински
️️️️
Т. Асано
72'
72'
Замена
С. Теродде
️️️️
М. Фрай
60'
Замена
Т. Мор
️️️️
Э. Баланта
Желтая карточка
П. Остерхаге
59'
45'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Риман
31'
Желтая карточка
Т. Краусс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
3
Эдер Баланта
ОП
5
Том Краусс
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Joey Muller
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
4-1-3-2
1
Риман
3
Соарес
15
Машович
13
Шлоттербек
17
Джанко
6
Остерхаге
18
Антви-Адджей
7
Штегер
29
Асано
33
Хофманн
10
Ферстер
4-2-1-2-1
1
Ферманн
41
Матрисиани
4
Йошида
4
Йенц
27
Брюннер
33
Крал
3
Баланта
5
Краусс
17
Саласар
30
Бюлтер
9
Фрай
6
Остерхаге
25
Кунде
25
Кунде
6
Остерхаге
17
Джанко
2
Осеи-Туту
2
Осеи-Туту
17
Джанко
7
Штегер
35
Ганвула
35
Ганвула
7
Штегер
29
Асано
9
Брошински
9
Брошински
29
Асано
17
Саласар
35
Камински
35
Камински
17
Саласар
3
Баланта
7
Мор
7
Мор
3
Баланта
9
Фрай
9
Теродде
9
Теродде
9
Фрай
Остались в запасе
Бохум
Шальке-04
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
Главный тренер
Томас Летш
1
Александер Шволов
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
8
Joey Muller
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
8
Joey Muller
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Бохум - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
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