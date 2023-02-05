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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург - Бавария: обзор матча 05 февраля 2023
Вольфсбург
05.02.2023, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 4
Завершен
Бавария
44'
Я. Каминьски
81'
М. Сванберг
9'
К. Коман
14'
К. Коман
19'
Т. Мюллер
73'
Д. Мусиала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Бавария
Желтая карточка
С. Борнау
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
М. Тель
90'
Желтая карточка
П. Ваннер
ГОЛ! 2:4!
М. Сванберг
81'
78'
Замена
Д. Блинд
️️️️
Ж. Канселу
78'
Замена
П. Ваннер
️️️️
Д. Мусиала
Замена
Я. Герхардт
️️️️
М. Арнольд
74'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Й. Винд
74'
73'
ГОЛ! 1:4!
Д. Мусиала
Замена
О. Мармуш
️️️️
П. Виммер
67'
Замена
К. Паредес
️️️️
П. Отавио
67'
61'
Замена
М. Тель
️️️️
Л. Сане
61'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Т. Мюллер
55'
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
54'
Вторая желтая
Й. Киммих
45'
+2
Желтая карточка
Л. Горецка
ГОЛ! 1:3!
Я. Каминьски
Пас отдал
П. Отавио
44'
Желтая карточка
П. Отавио
38'
34'
Желтая карточка
Л. Сане
34'
Желтая карточка
Й. Киммих
Замена
Я. Каминьски
️️️️
М. Лакруа
30'
19'
ГОЛ! 0:3!
Т. Мюллер
Пас отдал
Й. Киммих
14'
ГОЛ! 0:2!
К. Коман
Пас отдал
Ж. Канселу
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Коман
Пас отдал
А. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Патрик Виммер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Бавария
1
Йоханнес Шенк
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Пауль Ваннер
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Кастелс
5
Лакруа
33
Борнау
37
ван де Вен
6
Отавио
17
Баку
32
Сванберг
27
Арнольд
8
Нмеча
8
Виммер
19
Винд
4-1-1-3-1
1
Зоммер
28
Павар
2
Канселу
4
де Лигт
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
21
Коман
13
Мюллер
6
Отавио
30
Паредес
30
Паредес
6
Отавио
27
Арнольд
31
Герхардт
31
Герхардт
27
Арнольд
5
Лакруа
13
Каминьски
13
Каминьски
5
Лакруа
19
Винд
14
Нмеча
14
Нмеча
19
Винд
8
Виммер
22
Мармуш
22
Мармуш
8
Виммер
2
Канселу
17
Блинд
17
Блинд
2
Канселу
13
Мюллер
44
Станишич
44
Станишич
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Ваннер
10
Ваннер
10
Мусиала
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
10
Сане
11
Тель
11
Тель
10
Сане
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Йоханнес Шенк
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
1
Йоханнес Шенк
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
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