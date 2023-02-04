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Материалы

Боруссия - Фрайбург

04.02.2023, Суббота, 17:30 мск Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк Трансляция: Матч! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 19 тур Боруссия - Фрайбург
Германия. Бундеслига (2022/2023)
2 тур
12 августа, пятница 21:30 Фрайбург 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2021/2022)
19 тур
14 января, пятница 22:30 Боруссия 5:1 Фрайбург
2 тур
21 августа, суббота 16:30 Фрайбург 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2020/2021)
20 тур
6 февраля, суббота 17:30 Фрайбург 2:1 Боруссия
3 тур
3 октября, суббота 16:30 Боруссия 4:0 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2019/2020)
24 тур
29 февраля, суббота 17:30 Боруссия 1:0 Фрайбург
7 тур
5 октября, суббота 16:30 Фрайбург 2:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2018/2019)
30 тур
21 апреля, воскресенье 16:30 Фрайбург 0:4 Боруссия
13 тур
1 декабря, суббота 17:30 Боруссия 2:0 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2017/2018)
20 тур
27 января, суббота 17:30 Боруссия 2:2 Фрайбург
3 тур
9 сентября, суббота 16:30 Фрайбург 0:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
22 тур
25 февраля, суббота 17:30 Фрайбург 0:3 Боруссия
5 тур
23 сентября, пятница 21:30 Боруссия 3:1 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
20 тур
7 февраля, суббота 17:30 Фрайбург 0:3 Боруссия
3 тур
13 сентября, суббота 17:30 Боруссия 3:1 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
24 тур
9 марта, воскресенье 18:30 Фрайбург 0:1 Боруссия
7 тур
28 сентября, суббота 17:30 Боруссия 5:0 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
26 тур
16 марта, суббота 18:30 Боруссия 5:1 Фрайбург
9 тур
27 октября, суббота 17:30 Фрайбург 0:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
34 тур
5 мая, суббота 17:30 Боруссия 4:0 Фрайбург
17 тур
17 декабря, суббота 18:30 Фрайбург 1:4 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
30 тур
17 апреля, воскресенье 19:30 Боруссия 3:0 Фрайбург
13 тур
20 ноября, суббота 17:30 Фрайбург 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
34 тур
8 мая, суббота 17:30 Фрайбург 3:1 Боруссия
17 тур
19 декабря, суббота 17:30 Боруссия 1:0 Фрайбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 24 15 7 2 71:25 +46 52
2. Боруссия Д 24 16 2 6 49:30 +19 50
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 49:29 +20 45
4. Унион 24 13 6 5 36:28 +8 45
5. Фрайбург 24 13 6 5 37:33 +4 45
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 46:34 +12 40
7. Майнц 24 10 6 8 39:35 +4 36
8. Вольфсбург 24 9 8 7 43:32 +11 35
9. Байер 24 10 4 10 43:39 +4 34
10. Боруссия М 24 8 6 10 38:42 -4 30
11. Вердер 24 9 3 12 37:46 -9 30
12. Кельн 24 6 9 9 32:38 -6 27
13. Аугсбург 24 8 3 13 31:44 -13 27
14. Бохум 24 7 1 16 26:56 -30 22
15. Герта 24 5 6 13 29:45 -16 21
16. Штутгарт 24 4 8 12 29:41 -12 20
17. Шальке-04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18. Хоффенхайм 24 5 4 15 30:44 -14 19
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