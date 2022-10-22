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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Штутгарт
Боруссия Д - Штутгарт: обзор матча 22 октября 2022
Боруссия Д
22.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
5 : 0
Завершен
Штутгарт
2'
Д. Беллингем
13'
Н. Зюле
44'
Д. Рейна
53'
Д. Беллингем
72'
Ю. Мукоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Штутгарт
Замена
М. Вольф
️️️️
Р. Геррейру
80'
73'
Замена
А. Каразор
️️️️
Н. Ахамада
73'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
С. Гирасси
ГОЛ! 5:0!
Ю. Мукоко
Пас отдал
Р. Геррейру
72'
Замена
А. Модест
️️️️
Д. Рейна
66'
Замена
Т. Азар
️️️️
К. Адейеми
66'
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
М. Хуммельс
66'
62'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
Т. Томаш
57'
Замена
Н. Нартей
️️️️
Э. Мийо
57'
Замена
К. Фюрих
️️️️
Силас
Замена
Э. Джан
️️️️
Н. Шлоттербек
56'
ГОЛ! 4:0!
Д. Беллингем
Пас отдал
Н. Шлоттербек
53'
Желтая карточка
С. Озкан
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
Д. Рейна
Пас отдал
Ю. Мукоко
44'
ГОЛ! 2:0!
Н. Зюле
Пас отдал
Д. Рейна
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Беллингем
Пас отдал
Н. Зюле
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
10
Джованни Рейна
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
26
Силас
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
23
Эмре Джан
ОП
27
Антони Модест
ЦФ
Штутгарт
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
28
Николас Нартей
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
4-2-3-1
1
Кобель
22
Геррейру
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
25
Зюле
5
Беллингем
6
Озкан
14
Адейеми
10
Рейна
8
Брандт
14
Мукоко
4-1-2-1-2
21
Мюллер
23
Загаду
15
Мавропанос
3
Антон
3
Соса
3
Эндо
8
Ахамада
20
Мийо
26
Силас
9
Гирасси
8
Томаш
15
Хуммельс
25
Пасслак
25
Пасслак
15
Хуммельс
22
Геррейру
27
Вольф
27
Вольф
22
Геррейру
4
Шлоттербек
23
Джан
23
Джан
4
Шлоттербек
14
Адейеми
9
Азар
9
Азар
14
Адейеми
10
Рейна
27
Модест
27
Модест
10
Рейна
8
Ахамада
16
Каразор
16
Каразор
8
Ахамада
20
Мийо
28
Нартей
28
Нартей
20
Мийо
26
Силас
10
Фюрих
10
Фюрих
26
Силас
8
Томаш
9
Переа
9
Переа
8
Томаш
9
Гирасси
16
Пфайффер
16
Пфайффер
9
Гирасси
Остались в запасе
Боруссия Д
Штутгарт
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
Главный тренер
Эдин Терзич
21
Хироки Ито
ЦЗ
25
Лилиан Эглофф
АП
10
Танги Кулибали
ЛВ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
Остались в запасе
21
Хироки Ито
ЦЗ
25
Лилиан Эглофф
АП
10
Танги Кулибали
ЛВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Михаэль Виммер
Статистика матча Боруссия Д - Штутгарт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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