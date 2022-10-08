Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Айнтрахт
Бохум - Айнтрахт: обзор матча 08 октября 2022
Бохум
08.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Айнтрахт
71'
Ф. Хофманн
88'
Э. Н'Дика (АГ)
90+1'
Ф. Ферстер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Айнтрахт
ГОЛ! 3:0!
Ф. Ферстер
Пас отдал
К. Антви-Адджей
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Э. Н'Дика
88'
Замена
Ж. Осеи-Туту
️️️️
Г. Хольтманн
81'
Замена
С. Ганвула
️️️️
Ф. Хофманн
81'
79'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Й. Линдстрем
79'
Замена
К. Ленц
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
С. Цоллер
72'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Хофманн
Пас отдал
Ф. Ферстер
71'
61'
Замена
Д. Камада
️️️️
М. Гетце
60'
Замена
С. Роде
️️️️
Д. Соу
Замена
К. Стафилидис
️️️️
П. Остерхаге
60'
57'
Желтая карточка
Э. Эбимбе
Желтая карточка
И. Ордец
54'
46'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
К. Якич
Желтая карточка
С. Цоллер
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
27
Марио Гетце
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
6
Яцек Горальски
ЦП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
6
Marcel Wenig
ЦП
18
Даичи Камада
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
4-1-1-2-2
1
Риман
3
Соарес
15
Машович
18
Ордец
2
Гамбоа
8
Лосилла
6
Остерхаге
17
Хольтманн
10
Ферстер
6
Цоллер
33
Хофманн
2-1-2-3-2
1
Трапп
3
Тута
26
Н'Дика
18
Якич
97
Соу
3
Пеллегрини
29
Эбимбе
35
Линдстрем
27
Гетце
27
Аларио
19
Борре
6
Остерхаге
3
Стафилидис
3
Стафилидис
6
Остерхаге
6
Цоллер
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
6
Цоллер
17
Хольтманн
2
Осеи-Туту
2
Осеи-Туту
17
Хольтманн
33
Хофманн
35
Ганвула
35
Ганвула
33
Хофманн
3
Пеллегрини
3
Ленц
3
Ленц
3
Пеллегрини
18
Якич
22
Чендлер
22
Чендлер
18
Якич
97
Соу
17
Роде
17
Роде
97
Соу
27
Гетце
18
Камада
18
Камада
27
Гетце
35
Линдстрем
17
Алиду
17
Алиду
35
Линдстрем
Остались в запасе
Бохум
Айнтрахт
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Бохум - Айнтрахт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Рурштадион
Новости команд
Все
Бохум
Айнтрахт
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+