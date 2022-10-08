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Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 08 октября 2022
Боруссия Д
08.10.2022, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Бавария
74'
Ю. Мукоко
90+5'
А. Модест
33'
Л. Горецка
53'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Бавария
ГОЛ! 2:2!
А. Модест
Пас отдал
Н. Шлоттербек
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Л. Сане
Желтая карточка
К. Адейеми
90'
+2
90'
Вторая желтая
К. Коман
Замена
Т. Азар
️️️️
Ю. Мукоко
89'
82'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
С. Мане
77'
Желтая карточка
К. Коман
ГОЛ! 1:2!
Ю. Мукоко
Пас отдал
А. Модест
74'
Замена
А. Модест
️️️️
Д. Мален
70'
62'
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
М. де Лигт
57'
Желтая карточка
Л. Горецка
Замена
К. Адейеми
️️️️
С. Озкан
54'
53'
ГОЛ! 0:2!
Л. Сане
Пас отдал
Д. Мусиала
46'
Замена
Й. Станишич
️️️️
А. Дэвис
46'
Замена
К. Коман
️️️️
С. Гнабри
46'
Замена
Й. Киммих
️️️️
М. Забитцер
Замена
М. Вольф
️️️️
М. Хуммельс
46'
Желтая карточка
Э. Джан
40'
33'
ГОЛ! 0:1!
Л. Горецка
Пас отдал
Д. Мусиала
Желтая карточка
Д. Беллингем
14'
11'
Желтая карточка
М. де Лигт
2'
Желтая карточка
М. Забитцер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
27
Антони Модест
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Майер
22
Геррейру
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
25
Зюле
23
Джан
6
Озкан
5
Беллингем
8
Брандт
14
Мукоко
14
Мален
4-2-3-1
1
Нойер
28
Павар
2
Упамекано
4
де Лигт
19
Дэвис
27
Горецка
20
Забитцер
10
Сане
10
Мусиала
10
Мане
7
Гнабри
6
Озкан
14
Адейеми
14
Адейеми
6
Озкан
15
Хуммельс
27
Вольф
27
Вольф
15
Хуммельс
14
Мукоко
9
Азар
9
Азар
14
Мукоко
14
Мален
27
Модест
27
Модест
14
Мален
19
Дэвис
44
Станишич
44
Станишич
19
Дэвис
4
де Лигт
3
Мазрауи
3
Мазрауи
4
де Лигт
20
Забитцер
6
Киммих
6
Киммих
20
Забитцер
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
10
Мане
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Мане
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
1
Грегор Кобель
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
Главный тренер
Эдин Терзич
26
Свен Ульрайх
ВР
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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