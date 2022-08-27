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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Вольфсбург
РБ Лейпциг - Вольфсбург: обзор матча 27 августа 2022
РБ Лейпциг
27.08.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
5'
К. Нкунку (П)
90'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Вольфсбург
ГОЛ! 2:0!
К. Нкунку
Пас отдал
Т. Вернер
90'
Желтая карточка
Т. Вернер
88'
Замена
К. Шлагер
️️️️
М. Хальстенберг
82'
72'
Замена
М. Сванберг
️️️️
М. Арнольд
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Кампль
64'
Замена
Т. Вернер
️️️️
А. Силва
64'
58'
Замена
Й. Брекало
️️️️
М. Филипп
58'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Л. Нмеча
53'
Желтая карточка
Б. Баку
51'
Желтая карточка
П. Отавио
Желтая карточка
К. Лаймер
47'
46'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Ж. Гилявоги
46'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Я. Каминьски
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
Б. Хенрикс
41'
26'
Желтая карточка
М. Арнольд
Желтая карточка
Б. Хенрикс
8'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Нкунку
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
РБ Лейпциг
21
Йонас Никиш
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-2-2-1-2
28
Бласвих
23
Хальстенберг
3
Симакан
4
Орбан
22
Раум
39
Хенрикс
44
Кампль
27
Лаймер
20
Ольмо
19
Силва
28
Нкунку
4-1-1-1-3
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
37
ван де Вен
6
Отавио
23
Гилявоги
27
Арнольд
13
Каминьски
14
Нмеча
26
Филипп
10
Крузе
39
Хенрикс
24
Гвардиол
24
Гвардиол
39
Хенрикс
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
23
Хальстенберг
21
Шлагер
21
Шлагер
23
Хальстенберг
19
Силва
11
Вернер
11
Вернер
19
Силва
27
Арнольд
32
Сванберг
32
Сванберг
27
Арнольд
23
Гилявоги
8
Нмеча
8
Нмеча
23
Гилявоги
26
Филипп
7
Брекало
7
Брекало
26
Филипп
13
Каминьски
22
Мармуш
22
Мармуш
13
Каминьски
14
Нмеча
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
14
Нмеча
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вольфсбург
12
Уго Новоа
ПВ
21
Йонас Никиш
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
21
Йонас Никиш
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча РБ Лейпциг - Вольфсбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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