Введите ваш ник на сайте

Ренн - Труа

14.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Франция. Лига 1, 35 тур Ренн - Труа
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Франция. Лига 1 (2022/2023)
6 тур
4 сентября, воскресенье 18:05 Труа 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2021/2022)
25 тур
20 февраля, воскресенье 17:00 Ренн 4:1 Труа
12 тур
31 октября, воскресенье 17:00 Труа 2:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2017/2018)
27 тур
24 февраля, суббота 22:00 Ренн 2:0 Труа
1 тур
5 августа, суббота 21:00 Труа 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2015/2016)
21 тур
16 января, суббота 22:00 Труа 2:4 Ренн
8 тур
26 сентября, суббота 21:00 Ренн 1:1 Труа
Франция. Лига 1 (2012/2013)
33 тур
24 апреля, среда 20:30 Ренн 1:2 Труа
15 тур
2 декабря, воскресенье 20:00 Труа 2:3 Ренн
Франция. Кубок лиги (2012/2013)
1/4 финала
29 ноября, четверг 23:55 Ренн 2:1 Труа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
...
  • Читайте нас: 