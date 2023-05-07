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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Монпелье
Лион - Монпелье: обзор матча 07 мая 2023
Лион
07.05.2023, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 34 тур
5 : 4
Завершен
Монпелье
31'
А. Ляказетт
59'
А. Ляказетт
70'
Д. Ловрен
82'
А. Ляказетт
90+10'
А. Ляказетт (П)
40'
Э. Ваи
41'
Э. Ваи
53'
Э. Ваи (П)
55'
Э. Ваи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Монпелье
ГОЛ с пенальти! 5:4!
А. Ляказетт
90'
+10
90'
+9
Желтая карточка
К. Жульен
89'
Желтая карточка
Ф. Сако
ГОЛ! 4:4!
А. Ляказетт
Пас отдал
Б. Барколя
82'
80'
Замена
В. Жермен
️️️️
Э. Ваи
77'
Замена
М. Эстеве
️️️️
М. Сахо
Замена
С. Кумбеди
️️️️
М. Густо
71'
ГОЛ! 3:4!
Д. Ловрен
Пас отдал
М. Какере
70'
65'
Замена
Т. Сент-Люс
️️️️
Ф. Мауасса
65'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Х. Фаяд
ГОЛ! 2:4!
А. Ляказетт
Пас отдал
Б. Барколя
59'
Замена
Жеффиньо
️️️️
Й. Лепенан
59'
55'
ГОЛ! 1:4!
Э. Ваи
Пас отдал
Ж. Шотар
53'
Желтая карточка
Э. Ваи
53'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Э. Ваи
46'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
И. Силла
Замена
Энрике
️️️️
Н. Тальяфико
46'
41'
ГОЛ! 1:2!
Э. Ваи
40'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ваи
Пас отдал
Ж. Шотар
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
Б. Барколя
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
22
Аксель Геген
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Лопеш
3
Тальяфико
20
Дьоманде
6
Ловрен
27
Густо
8
Лепенан
23
Мендес
8
Какере
29
Барколя
10
Шерки
91
Ляказетт
3-3-2-1-1
23
Леком
4
Силла
6
Жульен
12
Сахо
77
Сако
13
Шотар
27
Мауасса
4
Ферри
8
Фаяд
70
Норден
11
Ваи
3
Тальяфико
17
Энрике
17
Энрике
3
Тальяфико
27
Густо
26
Кумбеди
26
Кумбеди
27
Густо
8
Лепенан
47
Жеффиньо
47
Жеффиньо
8
Лепенан
27
Мауасса
17
Сент-Люс
17
Сент-Люс
27
Мауасса
12
Сахо
3
Эстеве
3
Эстеве
12
Сахо
8
Фаяд
27
Леруа
27
Леруа
8
Фаяд
4
Силла
45
Мавидиди
45
Мавидиди
4
Силла
11
Ваи
98
Жермен
98
Жермен
11
Ваи
Остались в запасе
Лион
Монпелье
1
Реми Риу
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
21
Бингуру Камара
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
22
Аксель Геген
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
22
Аксель Геген
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Лион - Монпелье
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
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