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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Реймс
Клермон - Реймс: обзор матча 30 апреля 2023
Клермон
30.04.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 0
Завершен
Реймс
4'
Г. Кюи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Реймс
89'
+3
Желтая карточка
М. Манетси
85'
Замена
М. ван Берген
️️️️
Т. де Смет
84'
Замена
Д. Лопи
️️️️
К. Думбия
Красная карточка
М. Ветеска
80'
80'
Желтая карточка
Ф. Балогун
Замена
А. Маурер
️️️️
М. Гоналон
78'
Замена
Ш. Умар Конате
️️️️
М. Зеффан
78'
Замена
К. Андрич
️️️️
Г. Кюи
77'
Замена
Й. Маньин
️️️️
Э. Рашани
71'
Замена
С. Хауи
️️️️
М. Чам
70'
70'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
А. Матусива
65'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Т. Фоке
ГОЛ! 1:0!
Г. Кюи
Пас отдал
М. Чам
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
11
Камори Думбия
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Клермон
16
Люка Маргерон
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
92
Айман Маурер
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Мори
5
Кофрие
24
Ветеска
21
Ожье
2
Зеффан
25
Гастьен
25
Гоналон
26
Аллевина
19
Рашани
70
Чам
99
Кюи
4-2-3-1
23
Диуф
25
Фоке
12
Агбаду
5
Абдельхамид
28
де Смет
5
Матусива
5
Манетси
10
Ито
11
Думбия
70
Флипс
9
Балогун
2
Зеффан
25
Конате
25
Конате
2
Зеффан
19
Рашани
6
Маньин
6
Маньин
19
Рашани
70
Чам
10
Хауи
10
Хауи
70
Чам
25
Гоналон
92
Маурер
92
Маурер
25
Гоналон
99
Кюи
17
Андрич
17
Андрич
99
Кюи
5
Матусива
2
Каюсте
2
Каюсте
5
Матусива
11
Думбия
30
Лопи
30
Лопи
11
Думбия
25
Фоке
14
Сирхейс
14
Сирхейс
25
Фоке
28
де Смет
7
ван Берген
7
ван Берген
28
де Смет
Остались в запасе
Клермон
Реймс
16
Люка Маргерон
ВР
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
16
Люка Маргерон
ВР
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Клермон - Реймс
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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