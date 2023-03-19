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Реймс - Марсель

19.03.2023, Воскресенье, 22:45 мск Франция. Лига 1, 28 тур Реймс - Марсель
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Матч начнется в 22:45 мск
П1
3
Х
3.5
П2
2.3
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Матч начнется в 22:45 мск
Франция. Лига 1 (2022/2023)
1 тур
7 августа, воскресенье 21:45 Марсель 4:1 Реймс
Франция. Лига 1 (2021/2022)
34 тур
24 апреля, воскресенье 21:45 Реймс 0:1 Марсель
19 тур
22 декабря, среда 23:00 Марсель 1:1 Реймс
Франция. Лига 1 (2020/2021)
34 тур
23 апреля, пятница 22:00 Реймс 1:3 Марсель
16 тур
19 декабря, суббота 21:00 Марсель 1:1 Реймс
Франция. Лига 1 (2019/2020)
1 тур
10 августа, суббота 18:30 Марсель 0:2 Реймс
Франция. Лига 1 (2018/2019)
23 тур
2 февраля, суббота 23:00 Реймс 2:1 Марсель
15 тур
2 декабря, воскресенье 19:00 Марсель 0:0 Реймс
Франция. Лига 1 (2015/2016)
37 тур
7 мая, суббота 22:00 Марсель 1:0 Реймс
2 тур
16 августа, воскресенье 15:00 Реймс 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
13 февраля, пятница 22:30 Марсель 2:2 Реймс
7 тур
23 сентября, вторник 21:00 Реймс 0:5 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
29 тур
14 марта, пятница 23:30 Реймс 1:1 Марсель
11 тур
26 октября, суббота 19:00 Марсель 2:3 Реймс
Франция. Кубок (2013/2014)
1/32 финала
5 января, воскресенье 23:45 Марсель 2:0 Реймс
Франция. Лига 1 (2012/2013)
38 тур
26 мая, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Реймс
1 тур
12 августа, воскресенье 23:00 Реймс 0:1 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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