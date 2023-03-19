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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Марсель
Реймс - Марсель: обзор матча 19 марта 2023
Реймс
19.03.2023, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 2
Завершен
Марсель
13'
Ф. Балогун
16'
А. Санчес
29'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Марсель
Желтая карточка
Э. Агбаду
90'
90'
Замена
Э. Байи
️️️️
Д. Ундер
Замена
М. Маолида
️️️️
Д. Лопи
87'
Замена
М. Буси
️️️️
Т. Фоке
87'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
А. Матусива
75'
Замена
М. ван Берген
️️️️
А. Флипс
75'
Замена
Э. Агбаду
️️️️
Ш. Кейта
75'
69'
Желтая карточка
В. Ронжье
64'
Замена
А. Унаи
️️️️
Р. Малиновский
64'
Замена
И. Каборе
️️️️
Ж. Клосс
29'
ГОЛ! 1:2!
А. Санчес
Пас отдал
П. Лопес
19'
Желтая карточка
Р. Малиновский
16'
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
14'
Желтая карточка
М. Гендузи
Желтая карточка
Т. де Смет
14'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Балогун
Пас отдал
М. Манетси
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Азор Матусива
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
11
Камори Думбия
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
4-3-2-1
23
Диуф
28
де Смет
5
Абдельхамид
95
Кейта
25
Фоке
5
Манетси
5
Матусива
30
Лопи
70
Флипс
10
Ито
9
Балогун
4-3-2-1
13
Лопес
92
Клосс
99
Мбемба
2
Жиго
17
Тавареш
21
Ронжье
17
Верету
6
Гендузи
7
Ундер
17
Малиновский
4
Санчес
95
Кейта
12
Агбаду
12
Агбаду
95
Кейта
25
Фоке
44
Буси
44
Буси
25
Фоке
5
Матусива
2
Каюсте
2
Каюсте
5
Матусива
30
Лопи
9
Маолида
9
Маолида
30
Лопи
70
Флипс
7
ван Берген
7
ван Берген
70
Флипс
7
Ундер
3
Байи
3
Байи
7
Ундер
92
Клосс
12
Каборе
12
Каборе
92
Клосс
17
Малиновский
21
Унаи
21
Унаи
17
Малиновский
Остались в запасе
Реймс
Марсель
20
Александре Оллеро
ВР
11
Камори Думбия
АП
9
Арбер Зенели
ЛВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
11
Камори Думбия
АП
9
Арбер Зенели
ЛВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Реймс - Марсель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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