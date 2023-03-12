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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Реймс
Монако - Реймс: обзор матча 12 марта 2023
Монако
12.03.2023, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 1
Завершен
Реймс
51'
Ф. Балогун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Реймс
Замена
М. Боадю
️️️️
Р. Агилар
89'
87'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Ф. Балогун
87'
Замена
А. Зенели
️️️️
Д. Ито
84'
Желтая карточка
Й. Каюсте
Замена
Т. Минамино
️️️️
А. Головин
77'
Желтая карточка
М. Сарр
65'
63'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
А. Матусива
62'
Желтая карточка
Д. Ито
62'
Замена
М. ван Берген
️️️️
А. Флипс
Замена
И. Якобс
️️️️
М. Аклиуш
60'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
В. Бен-Йеддер
60'
51'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Балогун
Пас отдал
А. Флипс
Замена
Вандерсон
️️️️
К. Дьятта
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
37
Эдан Диоп
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
44
Максим Буси
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
6
Валентен Атангана
ЦП
11
Камори Думбия
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
4-2-3-1
1
Нюбель
12
Энрике
5
Дисаси
5
Сарр
2
Агилар
24
Фофана
8
Матацо
10
Головин
11
Аклиуш
15
Дьятта
10
Бен-Йеддер
4-3-2-1
23
Диуф
25
Фоке
95
Кейта
5
Абдельхамид
28
де Смет
5
Матусива
30
Лопи
5
Манетси
10
Ито
70
Флипс
9
Балогун
15
Дьятта
2
Вандерсон
2
Вандерсон
15
Дьятта
11
Аклиуш
4
Якобс
4
Якобс
11
Аклиуш
10
Головин
18
Минамино
18
Минамино
10
Головин
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
2
Агилар
10
Боадю
10
Боадю
2
Агилар
5
Матусива
2
Каюсте
2
Каюсте
5
Матусива
10
Ито
9
Зенели
9
Зенели
10
Ито
9
Балогун
14
Сирхейс
14
Сирхейс
9
Балогун
70
Флипс
7
ван Берген
7
ван Берген
70
Флипс
Остались в запасе
Монако
Реймс
1
Томас Дидийон
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
Главный тренер
Филипп Клеман
20
Александре Оллеро
ВР
44
Максим Буси
ПЗ
6
Валентен Атангана
ЦП
11
Камори Думбия
АП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
44
Максим Буси
ПЗ
6
Валентен Атангана
ЦП
11
Камори Думбия
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Монако - Реймс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
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