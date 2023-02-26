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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Тулуза
Реймс - Тулуза: обзор матча 26 февраля 2023
Реймс
26.02.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
3 : 0
Завершен
Тулуза
4'
Д. Ито
7'
М. Манетси
68'
Ю. Абдельхамид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Тулуза
Замена
М. Буси
️️️️
Ш. Кейта
88'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Д. Ито
88'
Замена
М. Маолида
️️️️
Ф. Балогун
87'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
М. Манетси
78'
75'
Замена
Д. Генро
️️️️
Б. ван ден Бомен
75'
Замена
А. Онаиву
️️️️
З. Абухляль
ГОЛ! 3:0!
Ю. Абдельхамид
Пас отдал
Д. Ито
68'
66'
Замена
С. Хамулич
️️️️
Т. Даллинга
66'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
Б. Дежегере
Замена
М. ван Берген
️️️️
А. Флипс
63'
23'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
Р. Ратао
ГОЛ! 2:0!
М. Манетси
Пас отдал
Д. Ито
7'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ито
Пас отдал
Д. Лопи
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Азор Матусива
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
19
Брехт Дежегере
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
44
Максим Буси
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
11
Камори Думбия
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
8
Фарез Шаиби
ЦП
10
Денис Генро
АП
10
Саид Хамулич
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
4-3-2-1
23
Диуф
28
де Смет
95
Кейта
5
Абдельхамид
25
Фоке
5
Манетси
5
Матусива
30
Лопи
70
Флипс
10
Ито
9
Балогун
4-3-2-1
1
Дюпе
3
Деслер
24
Руо
2
Николайсен
17
Суасо
19
Дежегере
6
Спирингс
8
ван ден Бомен
7
Абухляль
9
Ратао
27
Даллинга
95
Кейта
44
Буси
44
Буси
95
Кейта
5
Манетси
2
Каюсте
2
Каюсте
5
Манетси
9
Балогун
9
Маолида
9
Маолида
9
Балогун
70
Флипс
7
ван Берген
7
ван Берген
70
Флипс
10
Ито
14
Сирхейс
14
Сирхейс
10
Ито
9
Ратао
8
Шаиби
8
Шаиби
9
Ратао
8
ван ден Бомен
10
Генро
10
Генро
8
ван ден Бомен
19
Дежегере
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
19
Дежегере
27
Даллинга
10
Хамулич
10
Хамулич
27
Даллинга
7
Абухляль
45
Онаиву
45
Онаиву
7
Абухляль
Остались в запасе
Реймс
Тулуза
20
Александре Оллеро
ВР
11
Камори Думбия
АП
9
Арбер Зенели
ЛВ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
11
Камори Думбия
АП
9
Арбер Зенели
ЛВ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Реймс - Тулуза
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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