Лион - Страсбур

|31 тур
|10 апреля, воскресенье
|20:00
|Страсбур
|1:1
|Лион
|5 тур
|12 сентября, воскресенье
|21:45
|Лион
|3:1
|Страсбур
|31 тур
|10 апреля, воскресенье
|20:00
|Страсбур
|1:1
|Лион
|5 тур
|12 сентября, воскресенье
|21:45
|Лион
|3:1
|Страсбур
|24 тур
|6 февраля, суббота
|21:00
|Лион
|3:0
|Страсбур
|7 тур
|18 октября, воскресенье
|14:00
|Страсбур
|2:3
|Лион
|25 тур
|16 февраля, воскресенье
|17:00
|Лион
|1:1
|Страсбур
|15 тур
|30 ноября, суббота
|19:30
|Страсбур
|1:2
|Лион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ПСЖ
|27
|21
|3
|3
|68:26
|+42
|66
|2.
|Марсель
|27
|17
|5
|5
|51:27
|+24
|56
|3.
|Ланс
|27
|15
|9
|3
|44:21
|+23
|54
|4.
|Монако
|27
|15
|6
|6
|55:37
|+18
|51
|5.
|Ренн
|27
|14
|5
|8
|45:29
|+16
|47
|6.
|Лилль
|27
|13
|7
|7
|49:36
|+13
|46
|7.
|Ницца
|27
|11
|10
|6
|36:24
|+12
|43
|8.
|Реймс
|27
|10
|13
|4
|35:26
|+9
|43
|9.
|Лорьян
|27
|12
|7
|8
|40:36
|+4
|43
|10.
|Лион
|27
|11
|7
|9
|42:31
|+11
|40
|11.
|Тулуза
|27
|10
|5
|12
|43:46
|-3
|35
|12.
|Клермон
|27
|9
|7
|11
|26:38
|-12
|34
|13.
|Монпелье
|27
|10
|3
|14
|42:46
|-4
|33
|14.
|Нант
|27
|6
|11
|10
|29:36
|-7
|29
|15.
|Страсбур
|27
|4
|11
|12
|32:46
|-14
|23
|16.
|Брест
|27
|5
|8
|14
|28:44
|-16
|23
|17.
|Осер
|27
|5
|8
|14
|23:49
|-26
|23
|18.
|Аяччо
|27
|6
|3
|18
|20:48
|-28
|21
|19.
|Труа
|27
|4
|8
|15
|36:59
|-23
|20
|20.
|Анжер
|27
|2
|4
|21
|21:60
|-39
|10