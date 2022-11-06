Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Нант
Реймс - Нант: обзор матча 06 ноября 2022
Реймс
06.11.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 0
Завершен
Нант
81'
Ф. Балогун (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Нант
Желтая карточка
Н. Хольм
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
С. Мутуссами
Замена
Д. Лопи
️️️️
Ф. Балогун
88'
Замена
Н. Хольм
️️️️
К. Думбия
88'
84'
Замена
Э. Гессан
️️️️
М. Саймон
84'
Замена
С. Корчиа
️️️️
К. Мерлен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Балогун
81'
72'
Замена
Д. Аппиа
️️️️
Л. Бляс
72'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
Ф. Сентонс
Замена
М. ван Берген
️️️️
А. Зенели
72'
Замена
М. Манетси
️️️️
Й. Каюсте
63'
58'
Желтая карточка
Л. Бляс
57'
Замена
И. Ганаго
️️️️
М. Мохамед
54'
Вторая желтая
Н. Паллуа
30'
Желтая карточка
Н. Паллуа
Желтая карточка
Й. Каюсте
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
5
Азор Матусива
ОП
11
Камори Думбия
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Реймс
1
Патрик Пенц
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3-2-3-2
23
Диуф
28
де Смет
12
Агбаду
5
Абдельхамид
2
Каюсте
5
Матусива
9
Зенели
11
Думбия
10
Ито
9
Балогун
70
Флипс
3-3-1-2-1
40
Лафон
5
Паллуа
5
Жиротто
21
Кастеллетто
18
Сентонс
4
Чиривелья
26
Мерлен
17
Сиссоко
10
Бляс
27
Саймон
42
Мохамед
9
Балогун
30
Лопи
30
Лопи
9
Балогун
2
Каюсте
5
Манетси
5
Манетси
2
Каюсте
9
Зенели
7
ван Берген
7
ван Берген
9
Зенели
11
Думбия
29
Хольм
29
Хольм
11
Думбия
10
Бляс
8
Аппиа
8
Аппиа
10
Бляс
26
Мерлен
14
Корчиа
14
Корчиа
26
Мерлен
18
Сентонс
8
Мутуссами
8
Мутуссами
18
Сентонс
27
Саймон
29
Гессан
29
Гессан
27
Саймон
42
Мохамед
37
Ганаго
37
Ганаго
42
Мохамед
Остались в запасе
Реймс
Нант
1
Патрик Пенц
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
99
Рафик Гитан
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
40
Реми Дескамп
ВР
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
99
Рафик Гитан
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Реймс - Нант
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
Новости команд
Все
Реймс
Нант
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+