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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Монако
Монпелье - Монако: обзор матча 09 октября 2022
Монпелье
09.10.2022, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 2
Завершен
Монако
45+1'
Б. Эмболо
80'
М. Боадю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Монако
Желтая карточка
К. Жульен
88'
87'
Замена
Т. Минамино
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
Ф. Сако
️️️️
Э. Чато
84'
84'
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Энрике
Замена
В. Жермен
️️️️
Д. Ферри
82'
80'
ГОЛ! 0:2!
М. Боадю
Пас отдал
К. Энрике
72'
Замена
М. Боадю
️️️️
Б. Эмболо
71'
Желтая карточка
М. Камара
65'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
А. Норден
62'
Замена
В. Хазри
️️️️
С. Мавидиди
62'
46'
Замена
К. Дьятта
️️️️
М. Аклиуш
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Б. Эмболо
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
26'
Желтая карточка
К. Энрике
Желтая карточка
М. Эстеве
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
2
Арно Суке
ПЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Омлин
90
Чато
6
Жульен
31
Коцца
13
Шотар
3
Эстеве
4
Ферри
10
Саванье
70
Норден
11
Ваи
45
Мавидиди
4-1-1-2-2
1
Нюбель
2
Вандерсон
5
Дисаси
5
Бадьяшиль
12
Энрике
4
Камара
24
Фофана
11
Аклиуш
10
Головин
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
70
Норден
27
Мауасса
27
Мауасса
70
Норден
90
Чато
77
Сако
77
Сако
90
Чато
4
Ферри
98
Жермен
98
Жермен
4
Ферри
45
Мавидиди
10
Хазри
10
Хазри
45
Мавидиди
12
Энрике
4
Якобс
4
Якобс
12
Энрике
10
Бен-Йеддер
18
Минамино
18
Минамино
10
Бен-Йеддер
11
Аклиуш
15
Дьятта
15
Дьятта
11
Аклиуш
7
Эмболо
10
Боадю
10
Боадю
7
Эмболо
Остались в запасе
Монпелье
Монако
21
Бингуру Камара
ВР
2
Арно Суке
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
1
Томас Дидийон
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
2
Арно Суке
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Монпелье - Монако
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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