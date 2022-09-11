Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Реймс
Тулуза - Реймс: обзор матча 11 сентября 2022
Тулуза
11.09.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 0
Завершен
Реймс
31'
З. Абухляль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Реймс
90'
Желтая карточка
Ю. Абдельхамид
89'
Замена
М. ван Берген
️️️️
Э. Гравийон
80'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
Д. Ито
Замена
К. Кебен
️️️️
М. Деслер
79'
Замена
Д. Генро
️️️️
З. Абухляль
79'
73'
Желтая карточка
Д. Лопи
69'
Замена
Д. Лопи
️️️️
Й. Каюсте
Замена
О. Занден
️️️️
И. Силла
64'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Т. Даллинга
64'
61'
Красная карточка
А. Флипс
Желтая карточка
С. Спирингс
56'
46'
Замена
А. Зенели
️️️️
К. Думбия
46'
Замена
М. Буси
️️️️
Б. Локо
ГОЛ! 1:0!
З. Абухляль
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Реймс
1
Патрик Пенц
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
11
Камори Думбия
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Оливер Занден
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
19
Брехт Дежегере
ЦП
10
Денис Генро
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Реймс
30
Николас Пеннето
ВР
23
Йехван Диуф
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Дюпе
4
Силла
24
Руо
2
Николайсен
24
Диарра
3
Деслер
6
Спирингс
8
ван ден Бомен
8
Шаиби
7
Абухляль
27
Даллинга
4-2-3-1
1
Пенц
12
Агбаду
5
Абдельхамид
55
Гравийон
2
Локо
2
Каюсте
5
Манетси
70
Флипс
11
Думбия
10
Ито
9
Балогун
4
Силла
6
Занден
6
Занден
4
Силла
3
Деслер
4
Кебен
4
Кебен
3
Деслер
7
Абухляль
10
Генро
10
Генро
7
Абухляль
27
Даллинга
45
Онаиву
45
Онаиву
27
Даллинга
2
Локо
44
Буси
44
Буси
2
Локо
2
Каюсте
30
Лопи
30
Лопи
2
Каюсте
11
Думбия
9
Зенели
9
Зенели
11
Думбия
10
Ито
11
Мбюкю
11
Мбюкю
10
Ито
55
Гравийон
7
ван Берген
7
ван Берген
55
Гравийон
Остались в запасе
Тулуза
Реймс
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
19
Брехт Дежегере
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
30
Николас Пеннето
ВР
23
Йехван Диуф
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
19
Брехт Дежегере
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Остались в запасе
30
Николас Пеннето
ВР
23
Йехван Диуф
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Тулуза - Реймс
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
Новости команд
Все
Тулуза
Реймс
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+