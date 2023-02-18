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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Абердин
Селтик - Абердин: обзор матча 18 февраля 2023
Селтик
18.02.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
4 : 0
Завершен
Абердин
2'
К. МакГрегор
13'
Р. Хатате
76'
Р. Хатате
90'
Л. Абада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Абердин
ГОЛ! 4:0!
Л. Абада
90'
82'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Дюк
Замена
Д. Форрест
️️️️
Р. Хатате
79'
ГОЛ! 3:0!
Р. Хатате
76'
Замена
К. Фурухаси
️️️️
Х. О
71'
Замена
Т. Ивата
️️️️
Д. Маэда
63'
Замена
Л. Абада
️️️️
Жота
63'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
М. О'Райли
63'
63'
Замена
Р. Данкан
️️️️
Л. Кларксон
46'
Замена
Х. Коулсон
️️️️
Б. Миовски
ГОЛ! 2:0!
Р. Хатате
Пас отдал
Г. Тэйлор
13'
ГОЛ! 1:0!
К. МакГрегор
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Жота
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
9
Хен-Гю О
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Абердин
1
Джей Гортер
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
24
Томоки Ивата
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
Абердин
1
Joe Lewis
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
21
Данте Полвара
ОП
37
Callum Roberts
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
2
Джонстон
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Жота
38
Маэда
9
О
3-4-3
1
Гортер
2
4
Шинни
3
МакКензи
20
Рамадани
7
Кларксон
17
Хайес
10
Кеннеди
11
Дюк
28
Миовски
6
Поллок
5
Хатате
49
Форрест
49
Форрест
5
Хатате
33
О'Райли
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
33
О'Райли
38
Маэда
24
Ивата
24
Ивата
38
Маэда
9
О
7
Фурухаси
7
Фурухаси
9
О
7
Жота
11
Абада
11
Абада
7
Жота
28
Миовски
15
Коулсон
15
Коулсон
28
Миовски
7
Кларксон
23
Данкан
23
Данкан
7
Кларксон
11
Дюк
23
Уоткинс
23
Уоткинс
11
Дюк
Остались в запасе
Селтик
Абердин
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Joe Lewis
ВР
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
21
Данте Полвара
ОП
37
Callum Roberts
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Joe Lewis
ВР
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
21
Данте Полвара
ОП
37
Callum Roberts
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Селтик - Абердин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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