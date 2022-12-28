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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Селтик
Хиберниан - Селтик: обзор матча 28 декабря 2022
Хиберниан
28.12.2022, среда, 23:00
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 4
Завершен
Селтик
28'
А. Муй
36'
Д. Маэда
58'
А. Муй (П)
64'
К. Фурухаси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Селтик
84'
Замена
Жота
️️️️
Д. Маэда
68'
Замена
А. Бернабеи
️️️️
Г. Тэйлор
68'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
К. Фурухаси
Замена
Э. МакГиди
️️️️
К. Магеннис
66'
Замена
Г. МакКирди
️️️️
К. Нисбет
66'
64'
ГОЛ! 0:4!
К. Фурухаси
Пас отдал
Р. Хатате
62'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Л. Абада
58'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Муй
36'
ГОЛ! 0:2!
Д. Маэда
Пас отдал
К. Старфельт
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Муй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
16
Кайл Магеннис
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
13
Аарон Муй
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Хиберниан
1
Райан Шофилд
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
42
Ноан Кенне
ОП
20
Эван Хендерсон
АП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
49
Джеймс Форрест
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
4-1-3-2
1
Маршалл
16
Стивенсон
4
Хэнлон
33
Бушири
5
Портеус
32
Кэмпбелл
16
Магеннис
11
Ньюэлл
28
Кадден
27
Йуан
15
Нисбет
3-4-2-1
1
Харт
15
Старфельт
20
Картер-Викерс
32
Тэйлор
42
МакГрегор
33
О'Райли
5
Хатате
13
Муй
11
Абада
7
Фурухаси
38
Маэда
16
Магеннис
46
МакГиди
46
МакГиди
16
Магеннис
15
Нисбет
13
МакКирди
13
МакКирди
15
Нисбет
11
Абада
49
Форрест
49
Форрест
11
Абада
32
Тэйлор
26
Бернабеи
26
Бернабеи
32
Тэйлор
38
Маэда
7
Жота
7
Жота
38
Маэда
7
Фурухаси
7
Якумакис
7
Якумакис
7
Фурухаси
Остались в запасе
Хиберниан
Селтик
1
Райан Шофилд
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
20
Эван Хендерсон
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
31
Бенжамин Зигрист
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
20
Эван Хендерсон
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Хиберниан - Селтик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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