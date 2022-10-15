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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Хиберниан
Селтик - Хиберниан: обзор матча 15 октября 2022
Селтик
15.10.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
6 : 1
Завершен
Хиберниан
9'
Д. Форрест
18'
Г. Якумакис
24'
Д. Форрест
58'
Д. Форрест
73'
Г. Якумакис
89'
Д. Маэда
56'
Э. Йуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Хиберниан
ГОЛ! 6:1!
Д. Маэда
89'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Г. Якумакис
76'
ГОЛ! 5:1!
Г. Якумакис
73'
Замена
К. Фурухаси
️️️️
Р. Хатате
70'
Замена
О. Абильдгор
️️️️
Д. Форрест
65'
Замена
Л. Абада
️️️️
М. О'Райли
65'
ГОЛ! 4:1!
Д. Форрест
58'
56'
ГОЛ! 3:1!
Э. Йуан
Желтая карточка
М. О'Райли
52'
Замена
Д. Маэда
️️️️
С. Хакшабанович
46'
46'
Замена
М. Чабрая
️️️️
К. Кадден
46'
Замена
К. Магеннис
️️️️
Л. Стивенсон
46'
Замена
Э. Йуан
️️️️
Г. МакКирди
46'
Замена
Р. Бушири
️️️️
Н. Кухаревич
ГОЛ! 3:0!
Д. Форрест
24'
ГОЛ! 2:0!
Г. Якумакис
Пас отдал
А. Бернабеи
18'
ГОЛ! 1:0!
Д. Форрест
Пас отдал
С. Хакшабанович
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Хиберниан
1
Райан Шофилд
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
16
Кайл Магеннис
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
33
Роки Бушири
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
26
Бернабеи
56
Ролстон
4
Йенц
20
Картер-Викерс
33
О'Райли
13
Муй
5
Хатате
29
Хакшабанович
49
Форрест
7
Якумакис
3-1-2-4
1
Маршалл
5
Портеус
4
Хэнлон
16
Стивенсон
42
Кенне
28
Кадден
11
Ньюэлл
10
Бойл
32
Кэмпбелл
13
МакКирди
9
Кухаревич
49
Форрест
28
Абильдгор
28
Абильдгор
49
Форрест
7
Якумакис
16
МакКарти
16
МакКарти
7
Якумакис
5
Хатате
7
Фурухаси
7
Фурухаси
5
Хатате
33
О'Райли
11
Абада
11
Абада
33
О'Райли
29
Хакшабанович
38
Маэда
38
Маэда
29
Хакшабанович
28
Кадден
5
Чабрая
5
Чабрая
28
Кадден
16
Стивенсон
16
Магеннис
16
Магеннис
16
Стивенсон
9
Кухаревич
33
Бушири
33
Бушири
9
Кухаревич
13
МакКирди
27
Йуан
27
Йуан
13
МакКирди
Остались в запасе
Селтик
Хиберниан
31
Бенжамин Зигрист
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Йосуке Идегучи
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Райан Шофилд
ВР
2
Уильям Фиш
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
11
Деметри Митчелл
ЦФ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Йосуке Идегучи
ЦП
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
2
Уильям Фиш
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
11
Деметри Митчелл
ЦФ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Селтик - Хиберниан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
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