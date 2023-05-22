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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Лестер
Ньюкасл - Лестер: обзор матча 22 мая 2023
Ньюкасл
22.05.2023, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 0
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Лестер
89'
Замена
Н. Менди
️️️️
О. Ндиди
Замена
Э. Гордон
️️️️
М. Альмирон
88'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Э. Андерсон
78'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
К. Уилсон
68'
63'
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Эванс
63'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Варди
46'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
К. Ихеначо
Желтая карточка
А. Исак
27'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
67
Льюис Майли
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Лестер
12
Алекс Смитис
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Тете
ПВ
27
Патсон Дака
ЦФ
4-2-2-2
1
Поуп
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
9
Исак
13
Уилсон
3-3-2-2
1
Иверсен
4
Фас
35
Эванс
15
Суттар
21
Кастань
34
Сумаре
33
Томас
4
Ндиди
18
Тилеманс
17
Ихеначо
9
Варди
10
Альмирон
10
Гордон
10
Гордон
10
Альмирон
5
Андерсон
5
Андерсон
Андерсон
23
Мерфи
23
Мерфи
Андерсон
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
9
Варди
11
Барнс
11
Барнс
9
Варди
4
Ндиди
6
Менди
6
Менди
4
Ндиди
17
Ихеначо
10
Мэддисон
10
Мэддисон
17
Ихеначо
35
Эванс
27
Дака
27
Дака
35
Эванс
Остались в запасе
Ньюкасл
Лестер
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
67
Льюис Майли
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
12
Алекс Смитис
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Тете
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
67
Льюис Майли
ЦП
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Тете
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Ньюкасл - Лестер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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