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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Лидс
Манчестер Сити - Лидс: обзор матча 06 мая 2023
Манчестер Сити
06.05.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 1
Завершен
Лидс
19'
И. Гюндоган
27'
И. Гюндоган
85'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Лидс
90'
+3
Желтая карточка
У. МакКенни
Замена
Родри
️️️️
И. Гюндоган
90'
+3
Замена
Б. Силва
️️️️
Х. Альварес
87'
85'
ГОЛ! 2:1!
Родриго
Пенальти не реализован!
И. Гюндоган
84'
80'
Замена
П. Стрейк
️️️️
А. Форшоу
80'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
П. Бэмфорд
71'
Желтая карточка
Родриго
66'
Замена
К. Саммервил
️️️️
Д. Харрисон
59'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
М. Рока
58'
Замена
Родриго
️️️️
В. Гнонто
Замена
К. Уокер
️️️️
Н. Аке
54'
45'
+2
Желтая карточка
В. Гнонто
ГОЛ! 2:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
Р. Марез
27'
ГОЛ! 1:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
Р. Марез
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лидс
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Бернарду Силва
АП
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
14
Арчи Грей
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
28
Аканджи
14
Ляпорт
15
Аке
82
Льюис
20
Гюндоган
47
Фоден
26
Де Брюйне
26
Марез
9
Холанд
19
Альварес
4-1-2-2-1
1
Жоэль
5
Кристенсен
12
Эйлинг
8
Вебер
23
Фирпо
21
Рока
28
Форшоу
22
МакКенни
11
Харрисон
29
Гнонто
45
Бэмфорд
15
Аке
2
Уокер
2
Уокер
15
Аке
20
Гюндоган
16
Родри
16
Родри
20
Гюндоган
19
Альварес
20
Силва
20
Силва
19
Альварес
28
Форшоу
4
Стрейк
4
Стрейк
28
Форшоу
21
Рока
20
Гринвуд
20
Гринвуд
21
Рока
45
Бэмфорд
11
Ааронсон
11
Ааронсон
45
Бэмфорд
11
Харрисон
38
Саммервил
38
Саммервил
11
Харрисон
29
Гнонто
19
Родриго
19
Родриго
29
Гнонто
Остались в запасе
Манчестер Сити
Лидс
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
30
Илан Мелье
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
14
Арчи Грей
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
30
Илан Мелье
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
14
Арчи Грей
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Манчестер Сити - Лидс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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