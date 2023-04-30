Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Саутгемптон
Ньюкасл - Саутгемптон: обзор матча 30 апреля 2023
Ньюкасл
30.04.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
55'
К. Уилсон
79'
Т. Уолкотт (АГ)
81'
К. Уилсон
41'
С. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Саутгемптон
Замена
М. Ритчи
️️️️
Д. Уиллок
90'
+2
Замена
Э. Андерсон
️️️️
А. Исак
90'
+2
Желтая карточка
Жоэлинтон
82'
ГОЛ! 3:1!
К. Уилсон
81'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Т. Уолкотт
79'
78'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
К. Алькарас
72'
Желтая карточка
Р. Лавиа
71'
Желтая карточка
С. Армстронг
71'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
С. Армстронг
70'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Лянко
70'
Замена
А. Армстронг
️️️️
К. Сулемана
Замена
М. Альмирон
️️️️
Д. Мерфи
69'
64'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
М. Дженепо
56'
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
ГОЛ! 1:1!
К. Уилсон
Пас отдал
А. Исак
55'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Э. Гордон
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
С. Армстронг
Пас отдал
К. Сулемана
4'
Желтая карточка
Я. Беднарек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
Главный тренер
Рубен Селлес
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
4-2-3-1
1
Поуп
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
39
Гимарайнс
28
Уиллок
10
Гордон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
9
Исак
4-1-3-2
29
МакКарти
2
Уокер-Питерс
17
Белла Кочап
13
Лянко
5
Беднарек
45
Лавиа
24
Алькарас
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
7
Сулемана
12
Дженепо
28
Уиллок
30
Ритчи
30
Ритчи
28
Уиллок
9
Исак
5
Андерсон
5
Андерсон
9
Исак
23
Мерфи
10
Альмирон
10
Альмирон
23
Мерфи
10
Гордон
13
Уилсон
13
Уилсон
10
Гордон
13
Лянко
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
13
Лянко
17
Армстронг
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
17
Армстронг
12
Дженепо
32
Уолкотт
32
Уолкотт
12
Дженепо
7
Сулемана
10
Армстронг
10
Армстронг
7
Сулемана
24
Алькарас
19
Адамс
19
Адамс
24
Алькарас
Остались в запасе
Ньюкасл
Саутгемптон
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Рубен Селлес
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Остались в запасе
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Рубен Селлес
Статистика матча Ньюкасл - Саутгемптон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Саутгемптон
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+