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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Манчестер Сити
Брайтон - Манчестер Сити: обзор матча 24 мая 2023
Брайтон
24.05.2023, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
38'
Х. Энкисо
25'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Манчестер Сити
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
90'
+1
Желтая карточка
Й. Велтман
89'
84'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Б. Силва
84'
Замена
С. Гомес
️️️️
Д. Стоунз
Замена
Д. Ундав
️️️️
Д. Уэлбек
75'
Замена
Й. Велтман
️️️️
Ф. Буонанотте
75'
57'
Замена
Х. Альварес
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
Б. Гилмор
52'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Х. Энкисо
52'
51'
Замена
К. Палмер
️️️️
Ф. Фоден
41'
Желтая карточка
Б. Силва
ГОЛ! 1:1!
Х. Энкисо
Пас отдал
Л. Колуилл
38'
25'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фоден
Пас отдал
Э. Холанд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Ши Чарльз
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
18
Алекс Робертсон
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
10
Бен Найт
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
3-1-2-3-1
23
Стил
2
Эступиньян
6
Колуилл
6
ван Хеке
25
Кайседо
13
Гросс
6
Гилмор
22
Митома
10
Буонанотте
10
Энкисо
18
Уэлбек
3-1-1-3-2
1
Ортега
82
Льюис
6
Стоунз
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
26
Де Брюйне
10
Буонанотте
34
Велтман
34
Велтман
10
Буонанотте
6
Гилмор
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
6
Гилмор
10
Энкисо
11
Фергюсон
11
Фергюсон
10
Энкисо
18
Уэлбек
26
Ундав
26
Ундав
18
Уэлбек
47
Фоден
10
Палмер
10
Палмер
47
Фоден
6
Стоунз
17
Гомес
17
Гомес
6
Стоунз
20
Силва
27
Филлипс
27
Филлипс
20
Силва
26
Де Брюйне
19
Альварес
19
Альварес
26
Де Брюйне
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Сити
38
Том МакГилл
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
31
Эдерсон
ВР
19
Ши Чарльз
ОП
18
Алекс Робертсон
ЦП
10
Бен Найт
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
38
Том МакГилл
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
19
Ши Чарльз
ОП
18
Алекс Робертсон
ЦП
10
Бен Найт
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Брайтон - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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