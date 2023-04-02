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Вест Хэм - Саутгемптон

02.04.2023, Воскресенье, 16:00 мск Англия. Премьер-лига, 29 тур Вест Хэм - Саутгемптон
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Матч начнется в 16:00 мск
П1
1.75
Х
3.8
П2
4.5
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Матч начнется в 16:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
11 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Саутгемптон 1:1 Вест Хэм
Англия. Кубок (2021/2022)
1/8 финала
2 марта, среда 22:30 Саутгемптон 3:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
19 тур
26 декабря, воскресенье 18:00 Вест Хэм 2:3 Саутгемптон
4 тур
11 сентября, суббота 17:00 Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
38 тур
23 мая, воскресенье 18:00 Вест Хэм 3:0 Саутгемптон
16 тур
29 декабря, вторник 21:00 Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
28 тур
29 февраля, суббота 18:00 Вест Хэм 3:1 Саутгемптон
17 тур
14 декабря, суббота 20:30 Саутгемптон 0:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
37 тур
4 мая, суббота 17:00 Вест Хэм 3:0 Саутгемптон
19 тур
27 декабря, четверг 22:45 Саутгемптон 1:2 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
32 тур
31 марта, суббота 17:00 Вест Хэм 3:0 Саутгемптон
2 тур
19 августа, суббота 17:00 Саутгемптон 3:2 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
4 февраля, суббота 18:00 Саутгемптон 1:3 Вест Хэм
6 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Вест Хэм 0:3 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
6 февраля, суббота 20:30 Саутгемптон 1:0 Вест Хэм
19 тур
28 декабря, понедельник 20:30 Вест Хэм 2:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
25 тур
11 февраля, среда 22:45 Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
3 тур
30 августа, суббота 18:00 Вест Хэм 1:3 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
22 февраля, суббота 19:00 Вест Хэм 3:1 Саутгемптон
4 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
33 тур
13 апреля, суббота 18:00 Саутгемптон 1:1 Вест Хэм
8 тур
20 октября, суббота 18:00 Вест Хэм 4:1 Саутгемптон
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
31 тур
14 февраля, вторник 23:45 Вест Хэм 1:1 Саутгемптон
12 тур
18 октября, вторник 22:45 Саутгемптон 1:0 Вест Хэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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