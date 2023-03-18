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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Лидс
Вулверхэмптон - Лидс: обзор матча 18 марта 2023
Вулверхэмптон
18.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 4
Завершен
Лидс
65'
Х. Кастро
73'
М. Кунья
6'
Д. Харрисон
49'
Л. Эйлинг
62'
Р. Кристенсен
90+7'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Лидс
Красная карточка
М. Нуньес
90'
+11
90'
+7
ГОЛ! 2:4!
Родриго
Пас отдал
К. Саммервил
Желтая карточка
Ж. Гомес
87'
Красная карточка
Х. Кастро
82'
81'
Замена
П. Стрейк
️️️️
Х. Фирпо
81'
Замена
К. Саммервил
️️️️
Б. Ааронсон
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Р. Невеш
76'
75'
Желтая карточка
М. Рока
ГОЛ! 2:3!
М. Кунья
73'
67'
Замена
Родриго
️️️️
П. Бэмфорд
ГОЛ! 1:3!
Х. Кастро
65'
62'
ГОЛ! 0:3!
Р. Кристенсен
61'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
В. Гнонто
Замена
М. Кунья
️️️️
Н. Семеду
57'
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Поденсе
57'
Желтая карточка
Н. Семеду
53'
49'
ГОЛ! 0:2!
Л. Эйлинг
Пас отдал
М. Рока
Замена
П. Сарабия
️️️️
П. Нету
46'
Замена
Н. Коллинс
️️️️
К. Доусон
46'
45'
+3
Желтая карточка
У. МакКенни
45'
+2
Желтая карточка
Х. Фирпо
Желтая карточка
К. Доусон
38'
24'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Харрисон
Пас отдал
В. Гнонто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
24
Тоти
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Лидс
1
Жоэль
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
14
Арчи Грей
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Са
17
Кастро
15
Доусон
3
Килман
27
Семеду
8
Невеш
99
Лемина
35
Гомес
7
Нету
9
Хименес
11
Поденсе
4-1-1-3-1
30
Мелье
12
Эйлинг
8
Вебер
4
Кох
23
Фирпо
21
Рока
22
МакКенни
29
Гнонто
11
Ааронсон
11
Харрисон
45
Бэмфорд
15
Доусон
22
Коллинс
22
Коллинс
15
Доусон
8
Невеш
8
Моутинью
8
Моутинью
8
Невеш
7
Нету
7
Сарабия
7
Сарабия
7
Нету
11
Поденсе
24
Траоре
24
Траоре
11
Поденсе
27
Семеду
10
Кунья
10
Кунья
27
Семеду
23
Фирпо
4
Стрейк
4
Стрейк
23
Фирпо
29
Гнонто
5
Кристенсен
5
Кристенсен
29
Гнонто
11
Ааронсон
38
Саммервил
38
Саммервил
11
Ааронсон
45
Бэмфорд
19
Родриго
19
Родриго
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Лидс
25
Дэниэл Бентли
ВР
24
Тоти
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Жоэль
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Арчи Грей
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
24
Тоти
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Арчи Грей
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Вулверхэмптон - Лидс
3
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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