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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Ливерпуль
Борнмут - Ливерпуль: обзор матча 11 марта 2023
Борнмут
11.03.2023, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
28'
Ф. Биллинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Ливерпуль
Замена
М. Винья
️️️️
Д. Энтони
88'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Д. Соланке
88'
88'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
С. Байчетич
Замена
Л. Кук
️️️️
Ж. Лерма
81'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
А. Смит
80'
75'
Желтая карточка
И. Конате
Замена
Р. Кристи
️️️️
Ф. Биллинг
70'
69'
Пенальти не реализован!
М. Салах
66'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Нуньес
65'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Фабиньо
65'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Александер-Арнольд
Желтая карточка
Д. Энтони
51'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
46'
46'
Замена
Д. Жота
️️️️
Х. Эллиот
ГОЛ! 1:0!
Ф. Биллинг
Пас отдал
Д. Уаттара
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
22
Стефан Байчетич
ОП
6
Фабиньо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
4
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Артур
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-3-1-2
33
Нето
15
Смит
5
Сенеси
6
Келли
5
Стивенс
7
Ротуэлл
8
Лерма
8
Биллинг
11
Уаттара
19
Энтони
19
Соланке
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
16
Конате
3
Робертсон
22
Байчетич
6
Фабиньо
10
Салах
10
Эллиот
18
Гакпо
29
Нуньес
19
Энтони
6
Винья
6
Винья
19
Энтони
15
Смит
2
Фредерикс
2
Фредерикс
15
Смит
8
Лерма
4
Кук
4
Кук
8
Лерма
8
Биллинг
10
Кристи
10
Кристи
8
Биллинг
19
Соланке
42
Семеньо
42
Семеньо
19
Соланке
6
Фабиньо
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Фабиньо
12
Александер-Арнольд
20
Милнер
20
Милнер
12
Александер-Арнольд
22
Байчетич
14
Карвалью
14
Карвалью
22
Байчетич
10
Эллиот
20
Жота
20
Жота
10
Эллиот
29
Нуньес
9
Фирмино
9
Фирмино
29
Нуньес
Остались в запасе
Борнмут
Ливерпуль
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Борнмут - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 0
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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