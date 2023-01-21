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АПЛ 2026/2027
Лестер - Брайтон
Лестер - Брайтон: обзор матча 21 января 2023
Лестер
21.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Брайтон
38'
М. Олбрайтон
63'
Х. Барнс
27'
К. Митома
88'
Э. Фергюсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Брайтон
90'
+4
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
88'
ГОЛ! 2:2!
Э. Фергюсон
Пас отдал
П. Эступиньян
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Варди
86'
78'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Я. Паул ван Хеке
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
69'
66'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Д. Уэлбек
ГОЛ! 2:1!
Х. Барнс
63'
ГОЛ! 1:1!
М. Олбрайтон
38'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Д. Прат
35'
30'
Замена
Й. Велтман
️️️️
А. Лаллана
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Митома
Пас отдал
П. Эступиньян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
20
Кейси МакАтир
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-1-4-1
21
Уорд
33
Томас
12
Амарти
4
Фас
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
11
Барнс
6
Менди
26
Прат
18
Тилеманс
9
Варди
3-1-2-3-1
97
Санчес
6
ван Хеке
5
Данк
2
Эступиньян
25
Кайседо
13
Гросс
10
Мак Аллистер
7
Мач
10
Лаллана
22
Митома
18
Уэлбек
8
Дьюсбери-Холл
10
Мэддисон
10
Мэддисон
8
Дьюсбери-Холл
26
Прат
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
26
Прат
9
Варди
27
Дака
27
Дака
9
Варди
10
Лаллана
34
Велтман
34
Велтман
10
Лаллана
6
ван Хеке
48
Лэмпти
48
Лэмпти
6
ван Хеке
18
Уэлбек
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Уэлбек
Остались в запасе
Лестер
Брайтон
1
Даниэль Иверсен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
20
Кейси МакАтир
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
20
Кейси МакАтир
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Лестер - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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