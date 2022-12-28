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АПЛ 2026/2027
Лидс - Манчестер Сити
Лидс - Манчестер Сити: обзор матча 28 декабря 2022
Лидс
28.12.2022, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
73'
П. Стрейк
45+1'
Родри
51'
Э. Холанд
64'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Манчестер Сити
90'
+3
Желтая карточка
К. Палмер
89'
Замена
К. Палмер
️️️️
Р. Марез
Желтая карточка
С. Гринвуд
86'
Замена
Д. Гьяби
️️️️
Б. Ааронсон
83'
81'
Желтая карточка
Родри
ГОЛ! 1:3!
П. Стрейк
Пас отдал
С. Гринвуд
73'
72'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Грилиш
Замена
Д. Льоренте
️️️️
Л. Купер
72'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Родриго
72'
Желтая карточка
В. Гнонто
71'
Желтая карточка
М. Клих
70'
68'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Р. Льюис
Замена
Л. Эйлинг
️️️️
Р. Кристенсен
65'
Замена
М. Клих
️️️️
А. Форшоу
65'
64'
ГОЛ! 0:3!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Грилиш
62'
Желтая карточка
Р. Льюис
51'
ГОЛ! 0:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Грилиш
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Родри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лидс
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
24
Дарко Гьяби
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Бернарду Силва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
4-1-1-3-1
30
Мелье
4
Кох
6
Купер
4
Стрейк
5
Кристенсен
21
Рока
28
Форшоу
29
Гнонто
11
Ааронсон
20
Гринвуд
19
Родриго
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
82
Льюис
28
Аканджи
6
Стоунз
15
Аке
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
26
Де Брюйне
10
Грилиш
9
Холанд
6
Купер
3
Льоренте
3
Льоренте
6
Купер
5
Кристенсен
12
Эйлинг
12
Эйлинг
5
Кристенсен
11
Ааронсон
24
Гьяби
24
Гьяби
11
Ааронсон
28
Форшоу
43
Клих
43
Клих
28
Форшоу
19
Родриго
11
Гелхардт
11
Гелхардт
19
Родриго
10
Грилиш
47
Фоден
47
Фоден
10
Грилиш
26
Марез
10
Палмер
10
Палмер
26
Марез
82
Льюис
2
Канселу
2
Канселу
82
Льюис
Остались в запасе
Лидс
Манчестер Сити
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Джесс Марш
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Лидс - Манчестер Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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